Un político dice ser hijo de Diomedes Díaz: “Como era blanquito me descartó”

Diomedes Díaz es uno de los personajes más representativos de la música colombiana y su legado se ha transmitido por generaciones, no solo a través de las obras musicales que todavía se disfrutan, sino por los 21 hijos reconocidos que dejó el cantante vallenato.

Sin embargo, también se cuentan por decenas aquellos que dicen ser decendencia del ‘Cacique de la Junta’, aunque no fueron reconocidos por él. Tal es el caso de un hombre llamado Ronald Patiño, quien en medio de una entrevista que brindó para una emisora comunitaria llamada Sol Digital ST, se refirió al tema y detalló cómo se enteró de la noticia.

De acuerdo con la versión del hombre, al que presenta dicha estación radial como antiguo candidato a la Alcaldía de Fundación (Magdalena) por el entonces Partido Farc, fue hasta hace algunos años que su madre decidió contarle toda la verdad sobre quién era su verdadero padre, pues siempre pensó que era hijo del conductor del camión de la leche.

“Esta mañana mi mamá toda triste me dijo que me diría quién era mi papá. Yo me llegué a imaginar que el del camión que había traído la leche, (porque) cuando estábamos peladitos yo veía algo entre mi mamá y el señor, entonces dije: ‘mínimo ese debe ser mi padre’”, aseveró.

Sin embargo, bastante sorprendido quedó al saber que Diomedes Díaz podía ser su papá y, aunque señaló que su madre intentó buscar a la entonces esposa del artista, advierte que lo descartó por su color de piel.

“Mi mamá siempre me lo ocultó porque Diomedes tenía problemas y los hijos eran celosos (...) Ella fue a hablar con Patricia Acosta y ella dijo ‘ahora todo el mundo quiere ser hijo de él’ y como yo era blanquito me descartó. Ella se vino, pero nunca me habló del tema y siempre estuvo muy callada. Yo estaba muy niño”, explica el sujeto en la comentada grabación.

A pesar de la negativa que recibió por parte del fallecido músico, Ronald Patiño dice que su corazón confían en la versión que entregó su madre. Además, aclaró que no está en búsqueda de herencias ni dinero proveniente de quien sería su papá.

Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, no dudó en reaccionar al viral video del hombre que dice ser su hermano, y a través de Instagram comentó una de las tantas publicaciones que replicó este contenido.

“Que se haga la prueba para ver”, mencionó entre risas el también cantante.

La decendencia del cantante vallenato crecerá en los próximos días

Betsy Liliana, la primera hija de Diomedes Díaz, atraviesa por sus últimas semanas de embarazo y está a tan solo días de conocer a Emmanuel, su primogénito.

Por supuesto, ella ha sido constante con entregar todos los detalles sobre esta nueva etapa como madre. Inclusive, no ha dudado en responder a quienes la critican porque supuestamente se ve “fea” desde que está embarazada.

“De pronto es porque estoy pasando por un proceso hormonal muy fuerte. Aunque a mí se quita en unos meses, pero a ti nunca”, contestó Betsy Liliana.

Mientras que a quienes la cuestionan por su peso, les dijo que normalmente no se preocupa por eso ni le interesa “si sube o baja”, así como tampoco le afectan las críticas que le hacen sobre su cuerpo, pues advierte que es una cuestión que se repite constantemente, sobre todo, en aquellos que son figuras de las redes sociales.