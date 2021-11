Marcela Mar estrenará su obra de teatro ‘La más fuerte’ en Medellín

Foto: redes sociales.

Por varios años, Marcela Mar ha sido considerada como una de las actrices con el mayor atractivo físico por los televidentes pues muchos la recuerdan por su papel de Mayerly Pacheco en ‘Pedro el escamoso’, que se emitió por primera vez en 2001 en las pantallas de los colombianos.

Recientemente, la actriz realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram que desató una polémica ya que se mostraba con filtros y sin filtros, enviándole un contundente mensaje a todas aquellas personas que critican a las celebridades por no verse perfectas en una fotografía.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la artista contó por qué realizó dicha publicación y lo que significó para ella.

“Quería hacer un amable recordatorio a que las pieles en el mundo real tienen poros, tienen líneas de expresión, porque a veces con esa inercia que van llevando las redes sociales, se nos olvida que en el mundo real las cicatrices, las arrugas, los lunares y las estrías hacen parte de la realidad”, resaltó la actriz para el programa de entretenimiento.

Para Marcela Mar, la imagen que se viralizó en poco tiempo fue algo que las mujeres le agradecieron porque es los viven en la cotidianidad y nadie lo hace visible.

Por otra parte, la actriz se encuentra trabajando junto a su esposo, Pedro Fernández, en una obra de teatro que combina la actuación con la gastronomía.

“Mi obra de teatro ‘La más fuerte’ va a salir el 27 de noviembre. Me hace mucha ilusión porque la voy a estrenar en la ciudad de Medellín, un lugar que amo, que me ha acogido y en la que estoy viviendo hace más de dos años y siempre me han dicho: ‘Marce, tú por qué no traes tus obras de teatro acá’, pues bueno la voy a estrenar allá junto con mi esposo que será una experiencia de teatro y gastronomía”, agregó la actriz para ‘Lo Sé Todo’.

La actriz concluyó diciendo que el teatro y la gastronomía tienen muchas similitudes porque los chefs cuando están preparando sus platos tienen que hacer un ‘mise en place’ (puesta en escena) para concretar la alquimia que le van a entregar al comensal.

“Eso mismo hacemos nosotros los actores en el teatro, ensayamos y ensayamos para después entregar un producto final a los espectadores, vamos a hacer esta sinergia de estos dos mundos y me hace mucha ilusión”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’ Marcela Mar.

Relación con Gregorio Pernía

Cabe destacar que, la actriz tuvo una relación que terminó en 2006 de donde nació Emiliano Pernía Gardeazábal. El joven hoy en día es considerado todo un galán de la televisión y el cine pues ha participado junto a su madre en producciones como ‘Pickpockets: maestros del robo’ del director británico Peter Webber.

Emiliano nació en 2000 y desde entonces ha visto como sus padres trabajan en los más exitosos seriados de televisión, lo que le hizo crecer con un gusto por la actuación.

Luego de seis años de relación, y debido a las extensas jornadas laborales de ambos, decidieron terminar aquel vínculo. Marcela Mar confesó sobre este hecho que eran “dos seres humanos completamente diferentes. Las dos personas crecen por un camino diferente, y ese ‘timing’ que es lo que hace que se dé una relación amorosa, llegó a su fin”.

