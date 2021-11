Alimentos podrían encarecerse por cierre de la vía entre Boyacá y Casanare

Carretera Sogamoso Aguazul

El director general del INVIAS Juan Esteban Gil confirmó que por lo menos por lo que resta del año, la vía que conduce del municipio de Sogamoso, en Boyacá, hasta el de Aguazul en Casanare, que constituye la vía alterna al Llano, estará cerrada para adelantar las labores de limpieza y recuperación.

Rigoberto Alfonso, el alcalde del municipio boyacense, comprende que la intervención es necesaria porque el invierno y las lluvias generaron un grave deterioro en la carretera, pero dijo a Caracol Radio que teme por el aumento de los pecios de los alimentos en el municipio y los aledaños.

“Esto va a afectar los precios de la comida que va hacia Casanare”, sostuvo el mandatario a ese medio de comunicación, debido a que ahora los transportadores deberán cumplir con un trayecto más largo, que implica mayores costos y podrían terminar a cargo del consumidor.

“Lo que se trata de carros grandes, que son los que llevan la comida que se envía de acá al Casanare, tienen que dar una vuelta importante para llegar por Villavicencio y eso tendría que incrementar los costos de frutas verduras y de pollo en el departamento hermano de Casanare”, señaló el mandatario.

En ese sentido, la capital departamental de Yopal también sufriría cambios en los precios de los suministros básicos que llegan desde Boyacá. El alcalde agregó que aunque hay vías alternas, implica un desplazamiento más largo, además, en los más rápidos solo pueden circular vehículos livianos, mientras que los más pesados tendrán cumplir con los más largos.

La decisión la tomó el INVIAS este 2 de noviembre, debido a una emergencia que se presentó en el kilómetro 87 del corredor vial. El lunes, en el sector de La Granja, tras fuertes lluvias, se produjo una inestabilidad del talud y cayeron más de 100.000 metros cúbicos de material.

Carretera Sogamoso Aguazul

Sin embargo, no se trata únicamente de limpiar la vía, pues un grupo de especialistas del Instituto determinó que la carretera se hundió casi 50 metros generando una caída de material sobre 150 metros de la vía y en la montaña hay casi 100 mil metro cúbicos de material que están por caer.

“Conscientes de las necesidades de la comunidad y teniendo como prioridad cuidar la vida de los usuarios que transitan por el corredor Sogamoso - Aguazul, decidimos cerrar la vía para realizar los trabajos necesarios que permitan volver a ponerla en servicio de forma segura. Por ello, tras el colapso y la pérdida de banca debido a las intensas lluvias en la zona, geólogos y especialistas realizaron una visita técnica para elaborar un análisis que nos permita continuar con los trabajos de recuperación de la vía lo más pronto posible”, señaló el director del INVIAS Gil Echevarría.

En ese sentido, informó que al menos durante los dos meses que restan del año, el corredor estará completamente cerrado. Se activaron cuatro vías alternas para poder ofrecer servicio de transporte y suministro, pero algunos exclusivos para vehículos livianos.

El 1 de noviembre se habilitó la vía Yopal - Morro - Labranzagrande - Vado Hondo - Sogamoso – Bogotá únicamente para vehículos livianos. Esa es la carretera más equiparable al recorrido original, que toma un desvío en Vado Hondo y llega directamente a la capital del Casanare.

Vía alterna Sogamoso Aguazul

Mientras no se remuevan los 100 mil metros cúbicos de material que están por caer, en la zona alta de la montaña, no se podrán adelantar las labores de reconstrucción de la vía. Tanto el director del INVIAS como los alcaldes esperan que sea una solución definitiva para que no se presenten nuevamente emergencias por el invierno.

Otra ruta alterna implica ir desde Bogotá hasta Villavicencio y desde allí tomar hacia Villanueva - Monterrey - Aguazul - Yopal también únicamente para vehículos livianos.

Vía alterna Sogamoso Aguazul

Para los vehículos de carga menor a las 30 toneladas se dispone de la carretera entre Yopal - Aguazul - Monterrey - Aguaclara - Guateque - El Sisga – Bogotá.

Vía alterna Sogamoso Aguazul

Finalmente, los vehículos más pesados tendrán que cumplir el recorrido más largo, aquellos de menos de 35 toneladas en la carretera Yopal - Paz de Ariporo - Hato Corozal - La Cabuya - Sácama - Socha - Belén - Paz del Río - Duitama - Sogamoso - Bogotá.

Vía alterna Sogamoso Aguazul

SEGUIR LEYENDO: