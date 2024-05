Sara Uribe compartió sus problemas de salud en redes sociales: “Ayer se me fueron las luces”

La modelo confesó que no ha podido comer bien - crédito sara_uribe/Instagram

Sara Uribe compartió con sus seguidores que no se encuentra bien de salud, esto a causa de una infección en sus amígdalas a causa de virus o una bacteria. lo que se conoce como amigdalitis.

Así lo dio a conocer la modelo y presentadora a través de un estado en su cuenta de Instagram en la que compartió detalles de lo que está viviendo en la intimidad del hogar.

“Como les parece que llevo tres días enferma”, comenzó por explicar Uribe que aseguró que por varios días no ha podido ni siquiera hablar, mucho menos comer y que la fiebre la ha afectado bastante.

“Me dio una amigdalitis, no puedo ni hablar, no puedo comer, la fiebre es horrible, ayer se me fueron las luces”, explicó la modelo.

En su estado, Sara Uribe se dejó ver afectada por la amigdalitis, pero no aun así bromeó con sus seguidores: “Yo le digo que la fiebre que tengo en este momento no tiene nombre, y si tuviera nombre, se parece mucho a usted mi amor”

Sara Uribe habló de los hombres

Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, Sara Uribe aprovechó su popularidad en las redes sociales para dialogar directamente con sus fans, por lo que se compartió con ellos desde aspectos personales hasta profesionales de su vida.

Entre las múltiples interacciones, sus comentarios sobre relaciones y preferencias personales fueron el tema principal de uno de sus videos, pues contó detalles de su vida en una actividad de preguntas y respuestas.

La modelo aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para hablar de sus relaciones amorosas - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe, conocida por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele y su trabajo como presentadora en Estilo RCN y Lo sé todo, ha logrado mantenerse en el candelero mediático no solo por su exitosa carrera; sino también, por su capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles.

Por eso, aprovechó la dinámica de la red social para abordar temas como su vida amorosa posterior a su separación del exfutbolista Fredy Guarín en 2020, y sus preferencias personales, generando diversas reacciones entre su audiencia.

Durante esta interacción, Uribe expresó abiertamente su preferencia por no retomar relaciones pasadas, aunque admitió que tuvo parejas que considera maravillosas.

Asimismo, respondió con humor a preguntas sobre sus gustos respecto a hombres de diferentes nacionalidades y características, demostrando su etapa de apertura y disposición a la diversidad.

“Si me gustan, pero usted no. No me gustan tan perros. Ya pasé esa goma. Además, le escribe a todas mis amigas, ¿Usted cree que no me doy cuenta?”, comentó la modelo.

Sara Uribe aseguró que no tendría una relación con un hombre que habla mal de otras mujeres - crédito Sara Uribe/Instagram

Una respuesta particularmente directa fue su rechazo a entablar una relación con alguien que hablara negativamente de la madre de sus hijos, mostrando su criterio y valores personales.

“Uno es muy hueva en la vida. Uno les cree, se les come el cuento, hasta que te conocí Y si hablan mal de ellas van a hablar mal de una y de las que vengan. Así que es nuestro problema. Pero a veces no es que seamos locas, es que estamos cuidando lo de nosotras”, aseguró Sara Uribe

Además, Uribe resaltó la importancia de la personalidad sobre otros atributos, argumentando que es lo que verdaderamente la distingue de otras mujeres: “Soy demasiado resiliente, soy demasiado fuerte. No sé cómo lo hago, es como que la fuerza de Dios. Soy muy tranquila, y no le pago a la gente con la misma intención o el mismo daño que me hacen el mal a mí, que eso me parece demasiado bonito y curioso en mí. A veces como que tengo la oportunidad de devolver muchas cosas, pero como que no soy capaz. Eso me hace diferente”.