Marcela Mar se mostró sin filtros y envió contundente mensaje sobre la edad y la belleza

Durante muchos años, Marcela Mar se ha convertido en una de las actrices más atractivas de la televisión colombiana; sumado a eso, ha destacado por hacer de grandes producciones en el país, una de ellas es ‘Pedro el escamoso’, interpretando a ‘Mayerly Pacheco’ una de las novias del personaje interpretado por Miguel Varoni.

Actualmente, Marcela Gardeazabal -nombre de pila de la artista-, destaca no solo en la pantalla chica sino también en redes sociales, donde frecuentan mensajes motivacionales y fotos donde muchos admiran su belleza; sin embargo, en el último post la mujer sorprendió a muchos al subir dos selfies, una con filtro y otra sin filtros, mostrando en detalle sus rasgos físicos y varias arrugas. Con las fotos escribió un mensaje donde habla de la belleza y las marcas que va dejando el pasar de los años.

“Un amigable recordatorio de que las pieles en el mundo real tienen poros y líneas de expresión. Un amigable recordatorio de que cuando nos miremos en el espejo nos veamos con amor y admiración, de que cuando veamos otra mujer le digamos algo positivo, algo lindo o mejor no decirle nada”, anotando también que actos como resaltarle a alguien problemas físicos o limitaciones pueden lastimar a otros.

Adicionalmente, recordó que pese al mensaje, seguirá vendiendo sus productos cosméticos y de belleza, “no porque no quiera envejecer, sino porque mi auto cuido hace parte de mi rutina de amor propio” e incluso aprovechó para subrayar que existen productos para el cuidado físico, pero no se puede comprar lo que cada persona lleva en su interior.

La publicación se volvió viral en poco tiempo y alcanzó más de 21 mil ‘me gusta’ y cerca de 600 comentarios, muchos de ellos admirando su valentía y belleza. Entre ellos, estuvo el del presentador Iván Lalinde, quien replicó que “Me quedo con la churra!!! Sin filtros!!”; entretanto que otras de las reacciones fueron “Mujer divina, mi admiración”; “Gracias por decirlo, ahí está toda la verdad. Eres hermosa!”; “Muy buena reflexión Marce, sobre todo a las mujeres que son filtro o retoques”; “Gracias por ese recordatorio” y “Que inspirador acto de amor propio, de llamado a la acción femenina, amarnos, a juntarnos, a valorarnos y exaltarnos entre mujeres”.

Otro de los posts que llamó la atención de sus 545 mil seguidores en Instagram, fue uno donde resaltó la fuerza de las mujeres en el marco de la conmemoración del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

“Cuando he estado triste, perdida, desconcertada me he apoyado en mi madre, abuela y amigas. Cuando nos apalancamos entre mujeres recuperamos nuestra fuerza, nos hacemos fuertes”, fue el mensaje de la artista, reconociendo el valor del género femenino y la cooperación entre ellas ante las adversidades.

Cabe mencionar que hace varios meses, Marcela Mar confesó que en medio de la grabación de una producción, se sintió abusada cuando realizó una escena de cama.

“Era una escena de cama normal, tradicional de televisión, donde estamos tapados con una cobija y todo es muy controlado. este personaje me lanzó la lengua y como que se me fue montando, fue muy incómodo”, dijo en diálogo con el programa ‘La Tele Letal’, conducido por Martín de Francisco y Santiago Moure, y confirmó que su primera sensación la relacionó con un abuso.

“Realmente fue un abuso y yo no paré la grabación porque me sentí muy expuesta, tuve ese instante de pensar ‘¿paro la escena? ¿hablo?’, pero sentí que se iba a armar un escándalo, que iban a pensar que yo no era profesional”, puntualizó la bogotana de 42 años.

