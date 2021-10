Se cumple más de un mes de la desaparición del piloto colombiano que cubría la ruta Bahamas - Venezuela

Tras varias semanas de la desaparición del aeronauta colombiano en aguas del Caribe, autoridades nacionales dieron apertura a una investigación internacional, para establecer el lugar en el que se perdió conexión con el vuelo que manejaba Sánchez.

Su padre, el polémico exalcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, habló el pasado 13 de octubre en entrevista con el medio local Lente Regional y entre lágrimas señaló que su hijo, una destacada promesa de la aviación comercial desapareció cuando realizaba un vuelo proveniente desde las islas Bahamas.

De acuerdo con información de la revista Semana, este joven, oriundo del departamento del Caquetá, estudió su carrera de piloto en Estados Unidos. En 2019 ingresó en la Epic Flight Academy, de Florida, y un año después obtuvo su licencia para lograr su sueño de recorrer mares y conocer el mundo.

En medio de su lucha por cumplir sus objetivos y tras los desafíos de la crisis de la pandemia, Sánchez Araújo, en marzo de este año, consiguió ser piloto comercial, paso que le ayudó a desempeñarse por temporadas en vuelos chárter por países como República Dominicana y las Bahamas.

Antes de emprender el vuelo que lo tiene lejos de su familia, Sebastián pasó todo agosto en Colombia, cuando fue contactado para realizar el viaje del que no ha regresado.

Según el medio bogotano, el día que Sebastián partió de las Bahamas, tuvo comunicación durante la primera media hora del trayecto, luego de este tiempo no se supo más de él. Desde entonces su padre ha movido cielo y tierra para encontrarlo.

“Humberto Sánchez no es ningún papá ciego, él no descarta ninguna hipótesis, ha hablado con la Policía, con la Interpol, con la DEA, lo ha buscado en hospitales, pero Sebastián no aparece por ninguna parte”, señaló en Semana, la periodista Salud Hernández.