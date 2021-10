Humberto de la Calle calificó de “desafortunada” propuesta de Petro sobre tierras de Uribe

Fotografía tomada en febrero de 2019 en la que se registró al exjefe del equipo negociador del gobierno colombiano en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y excandidato presidencial, Humberto de La Calle Lombana, durante una entrevista con Efe, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Hace unos días el senador Gustavo Petro en una sesión de la Comisión Primera puso sobre la mesa la posibilidad de comprar las tierras del expresidente Álvaro Uribe Vélez argumentando que estas son improductivas y que si se adquieren, podrían generar empleo y comida. Varios políticos reaccionaron y cuestionaron la propuesta comparándola incluso con la figura de la expropiación.

“Para que este mundo productivo de la tierra sea posible, los poseedores que ven la tierra como poder y no como instrumento productivo, tienen que retroceder, deben liberar la tierra y yo propongo comprársela no para que quede de propiedad del Estado, sino para que sea de propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción, es decir comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder”, expresó el precandidato.

Uno de sus críticos fue el exjefe negociador de Paz y exvicepresidente Humberto de la Calle, quien rechazó completamente la idea del senador Petro. “De la misma manera como he criticado sucesivos linchamientos a Petro, condeno su desafortunada mención de la supuesta compra de finca de Álvaro Uribe. Conlleva cierto mensaje de persecución y odio”, expresó.

Horas después, el exvicepresidente volvió a reaccionar y le envió un mensaje a Petro recordándole la gravedad del problema agrario en Colombia siendo este un factor determinante en el conflicto interno del país:

“Apreciado Gustavo: me parece poco responsable reducir el grave y antiguo problema rural de Colombia a una disputa política con Uribe. El problema es mucho más de fondo”, expresó.

Importante recordar que Humberto de la Calle fue el jefe negociador del acuerdo de Paz en La Habana que incluye una reforma rural integral en la que se habla de devolverle a las víctimas algunas de las tierras que les fueron arrebatas en el conflicto con las Farc-EP.

El tema de los terrenos del expresidente Uribe ha generado respuestas de lado y lado. El también exsenador se pronunció directamente sobre la idea de Petro y resaltó que siempre ha sido un ‘finquero por vocación’.

“Estando en el Senado nunca me lo dijo. Cobarde incitación del señor Petro a la violencia contra mi familia y mi persona”, señaló Uribe, agregando: “Soy finquero por vocación de trabajo y de generaciones, no inversionista en tierras ni especulador. Trabajo en Colombia con afecto por el País. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero, solamente una cuenta, que la Dian conoce y sobre cuya cuantía le he hablado a la ciudadanía y de manera pública. De aproximadamente 150 mil dólares”, dijo Uribe Vélez.

Sobre sus terrenos conocidos como El Ubérrimo, dijo que está bastante bien cuidado en materia de arborización. Añadió que tiene suelos fértiles, con largas sequías e inundaciones, que no tiene riego y los acuíferos son salobres lo que impide utilizarlos para riego.

#Ganadería intensificada en rotaciones, fertilización de pastos, producción de heno y ensilaje. Es productora de embriones de ganados de doble propósito, además de las prácticas de sincronización e inseminación del hato hembra”, agregó el expresidente.

También, mencionó que sus ordeños son tecnificados y el engorde del ganado se intensifica con suplementación en las praderas. “Tiene cría de especies menores con mejoramiento genético (Carneros). Hay una cría de caballos que contribuye a la generación de empleo. Un balance social permanente”, puntualizó sobre sus tierras.

