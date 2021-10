Ramón Jesurún ratifica a Barranquilla como sede de la selección Colombia, pese a la dificultad de jugar allí

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, en el partido Colombia vs. Brasil por las eliminatorias rumbo a Catar. REUTERS/Luisa González

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, afirmó que la sede de la selección para los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 continuará siendo el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla.

La aseveración de Jesurún se dio luego de que algunos periodistas deportivos plantearan la idea de que el combinado tricolor jugara en otras ciudades, dada la dificultad de patear la pecosa en la capital del Atlántico por factores como la humedad que desgastan más a los futbolistas; en especial a quienes se desempeñan en Europa.

El presidente de la FCF comentó:

“Somos fuertes jugando acá, seguiremos en Barranquilla, será el profesor Reinaldo Rueda quien decidirá la hora en la que se jueguen los partidos. Vamos pa’ lante”.

La apuesta por La arenosa como casa de la selección quedó ratificada con la construcción de la sede deportiva de la FCF en Barranquilla, cuya inauguración se llevará a cabo el miércoles 13 de octubre; asistirán el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez y el de la Fifa, Gianni Infantino. “Podemos decir que cumple con todas las especificaciones y con una excelencia a nivel mundial”, explicó Jesurún.

El dirigente deportivo también manifestó que confía en que Colombia haga respetar a Ecuador el jueves 14 de octubre, aunque reconoció lo bien que juegan los dirigidos por el DT Gustavo Alfaro.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, habla en una entrevista con EFE el 2 de febrero de 2021 en la sede de la Federación, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Estamos muy optimistas en cuanto al partido con Ecuador, es una tremenda selección, nos ganó muy fácil cuando jugamos en Quito. Ahora dependemos de nosotros mismos el que clasifiquemos al Mundial, dependemos de la localía, dependemos de lo que hagan nuestros jugadores, que en los últimos partidos todo ha sido muy bueno”, sostuvo.

Acerca de las 9.000 boletas falsas incautadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla previo al partido con Brasil el domingo pasado, dijo que no era culpa de la FCF, y le hizo un llamado a los hinchas de no ser ingenuos comprando boletas fuera de los puntos de ventas oficiales.

“Esto no es solo del fútbol, sucede en cualquier espectáculo. Vimos una fiesta linda, bien organizada, un buen partido de fútbol, hablemos de los positivo. Que haya falsificadores y que haya gente ingenua, incauta, que todavía estén comprando boletas en la calle, eso no es culpa nuestra. Ya es hora de que, con tanta información, no sean tontos. La boleta cómprenla oficialmente. ¿No la pudieron conseguir oficialmente? Se agotaron. No la compren en la calle”, comentó.

Barranquilla, un reto para los visitantes, pero también para Colombia

Entre los futbolistas colombianos que se refirieron a lo difícil que es jugar en Barranquilla, destacaron Juan Guillermo Cuadrado y Rafael Santos Borré, este último nacido en esa ciudad.

En conferencia de prensa, el militante en la Juventus comentó el reto que implica recibir a Ecuador en la ciudad costera: “Tenemos que ser inteligentes, aquí en Barranquilla es difícil jugar, debemos tener mejor manejo de la pelota y desgastar al rival con nuestro talento. Creo que podemos hacerlo y así conseguir los espacios que necesitamos. Marcarles gol será importante, pero es difícil mantener una presión alta en Barranquilla y más contra un rival como Ecuador”.

En cuanto a Santos Borré, sus declaraciones apuntaron a “que jugar en Barranquilla no es fácil para los demás y ni para nosotros por el tema climatológico”, palabras que pusieron en duda la idoneidad de que el estadio metropolitano siga acogiendo a la selección.

