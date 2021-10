Posible sobrecupo sin tapabocas: las dudas que dejó el partido de Colombia en Barranquilla

Las Selecciones de Colombia y Brasil se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la triple fecha de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. / Colprensa

El empate entre las selecciones de Colombia y Brasil no fue la única preocupación que dejó el partido de este 10 de octubre por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Así como la clasificación de la escuadra cafetera, los usuarios de redes sociales también manifestaron inquietud con respecto al aforo visto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y la actitud de los hinchas.

Bien lo ironizó el periodista Javier Borda, quien observó a través de su cuenta de Twitter que “Las estadísticas también dicen que solo uno de cada mil hinchas usa el tapabocas en el estadio Metropolitano”. Comentario acompañado por cuatro fotos en las que se observan a los seguidores de la tricolor sin el implemento necesario para prevenir los contagios por covid-19.

Una explicación a ese tema puede encontrarse en las instrucciones publicadas por Tu Boleta, en las que se observa que no se habla en ningún momento del uso del tapabocas, pero sí de la obligatoriedad del carné de vacunación. En otras palabras, se entiende que todos aquellos que ingresaron al escenario deportivo están protegidos contra la enfermedad.

Sí lo dice, en cambio, el instructivo difundido por la Federación Colombiana de Fútbol a través de la cuenta de Twitter de la Selección Colombia, donde se observa que si bien el carné de vacunación fue requerido a todos aquellos que ingresaron al al estadio, también “Es obligatorio el uso del tapabocas”.

La Alcaldía de Barranquilla dio instrucciones similares, a las que se le agregaron los comentarios hechos esta tarde por el Jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad, Nelson Patrón, quien señaló a través de esa misma red social que “Patrullas COVID apoyan en el ingreso” al partido.

Hay que anotar, entonces, que Barranquilla fue la segunda ciudad con más contagios de covid-19 reportados este domingo: 223. Esos se suman a los 1.928 activos que se reportaban con cierre al 9 de octubre, según el reporte oficial de la administración distrital.

No obstante, parece que la revisión de la medida del tapabocas se quedó de puertas para afuera, pues no fueron pocos los tuiteros que insistieron en la ausencia de esa medida en las tribunas, antes y durante el encuentro que finalizó 0 - 0. “Vee en Barranquilla no hay covid? Ni he visto un alma con tapabocas”, dijo al respecto la usuaria Yoha Guerra. Se sumó Juan Mosquera, quien comentó que “Él estadio lleno. ¿Tapabocas en la tribuna? Ehhh, bueh…”.

Este último señaló otra de las inconformidades vistas en redes sociales: el aforo prácticamente completo del Metropolitano. “¿Y el aforo de los teatros, que además cumplen protocolos, qué? Bien, gracias, ahí vamos viendo”, dijo.

La misma observación se leyó en las cuentas de presentadora Mónica Rodríguez, que cuestionó “Yo acá viendo el estadio lleno y me pregunto por qué aún los teatros y espectáculos culturales deben tener aforo limitado. No los ayudan y tampoco los dejan avanzar”; y del consejero municipal de Cultura de Cali, Jhon Jairo Caicedo, que observó que “El Metropolitano de Barranquilla totalmente lleno pero los colegios públicos prácticamente vacíos y en virtualidad, tenemos que dejar de tolerarle esto a Fecode y al MinEducación irresponsables con la Educación de los niños”.

La Alcaldía de Barranquilla ya había aprobado, desde el 21 de septiembre, una concurrencia del 75 % de la capacidad del estadio para los encuentros de Colombia contra Brasil y Ecuador. Teniendo en cuenta que el aforo es de 46.692 personas, se esperaba el ingreso de unas 35.019 personas. No obstante, al momento de la publicación de esta nota no se ha confirmado una cifra oficial de asistentes.

Igualmente, es de anotar que no son pocas las ciudades que ya permiten aforos más grandes en eventos culturales y de entretenimiento: Bogotá elevó la cifra al 75 % el pasado 23 de septiembre; Medellín hizo lo mismo para todo tipo de eventos masivos y comercio, incluyendo al sector creativo y cultural, el 4 de octubre; mientras que Barranquilla anunció exactamente lo mismo dos días después.

SEGUIR LEYENDO: