Yeferson Cossio, primer influenciador en recibir la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República

Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los influenciadores más mencionados del país no solo por los polémicos retos que hace junto a sus amigos, sino por las obras sociales que hace y que comparte con sus millones de seguidores en Instagram.

Ahora, el creador de contenido recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República. La razón principal es, según los congresistas, por su gran aporte económico a causas sociales; son en total 800 millones de pesos que el influenciador ha donado a obras benéficas, divididos en 650 millones donados a fundaciones protectoras de animales a nivel nacional; 100 millones a centros para niños en condición de discapacidad, 40 millones a sitios de alojamiento para adultos mayores y 80 a emprendimientos de subsistencia.

En la ceremonia, Yeferson agradeció en primer lugar a su mamá y los momentos que tuvieron que pasar cuando no tenían dinero para comer. Por otra parte, en su perfil de Instagram manifestó sentir orgullo y destacó que dicha condecoración no le fue entregada por hacer algún reto viral o por tener cientos de miles de reproducciones en sus videos.

“¡Es un honor inconmensurable! no estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social”, mencionó ‘Yef’, y reiteró que, si bien es el primer creador de contenido en recibir esta distinción, espera no ser el único y que más figuras públicas se motiven a realizar labores comunitarias y que beneficien a poblaciones vulnerables.

“No se trata de hacer chistes, hacer reír a la gente y llenarse los bolsillos, se trata de retribuir a la sociedad de eso que tanto nos dan a nosotros”, dijo también, y reconoció que en el acto rompió estereotipos por estar junto a importantes figuras diplomáticas del país.

“Uno lleno de tatuajes, peludo, haciendo contenido de bromas y retos pesados en internet, ¿y recibiendo un premio de esos al lado de la embajadora de Irlanda? Si eso no es romper estereotipos, no sé qué lo sea”, comentó Cossio en el post que ha alcanzado, en menos de una hora, más de 300 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios, positivos en su gran mayoría.

“Bien premiado el buen uso para la muestra de influencia en redes sociales. Muy bien merecido, todo un ejemplo yef”; “Bendiciones, eres un excelente ser humano”; “te felicito y te lo mereces, gracias por tanto. Gracias por enseñarnos a que uno debe retribuir a la sociedad”; “Felicitaciones parcero, merecido lo tiene. Tremendo ejemplo” y “Felicidades y nunca te detengas” fueron algunas de las respuestas destacadas de sus fans.

Al evento, ‘Yef’ estuvo acompañado por su hermana, Cintia; su novia, Jenn Muriel; y su mejor amigo, el también creador de contenido Jhoan López, con quien en meses pasados realizaron el polémico reto de ponerse implantes mamarios y por el cual recibieron muchos comentarios negativos.

Por otra parte, vale mencionar que actualmente, el influenciador se encuentra en proceso de construir un albergue para animales desamparados y maltratados; además, otro sus proyectos es materializar un hogar de paso para habitantes en situación de calle.

