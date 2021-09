El actor Andrés Toro habla sobre la homosexualidad y lanza crítica al feminismo

Andrés Toro es reconocido por haber hecho parte de grandes producciones colombianas como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, la cual es reemitida actualmente por Caracol Televisión y donde hace el papel de Mateo López Ferreira, hermano de Andrés Ferreira (Martín Karpan).

Actualmente, el pereirano es un fiel creyente de Dios y así lo ha demostrado cada vez que puede; incluso, reafirmó su fe en diálogo con el canal de YouTube ‘Diva Rebeca’, personaje representado por Omar Vasquez. En ese espacio, Toro habló sobre sus creencias religiosas y el homosexualismo, pues según Diva, él dijo en algún momento que las personas gais se relacionan directamente con delincuentes y pecadores.

En primera instancia, Diva le preguntó si cree que ser homosexual es una elección, contestando que “yo considero que sí. Teológicamente hay varios puntos, podríamos decir que una persona nace homosexual, aunque genéticamente no hay nada que lo compruebe, pero podríamos decir que se nace homosexual ya que todas las personas venimos con pecado en nosotros mismos”, y mencionó que en ocasiones le dicen que tiene un discurso de odio y que es homofóbico.

Y aclaró: “Yo soy cristiano, evangélico, yo soy de la comunidad del libro; es decir, nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, y al considerar que la palabra de Dios es la Biblia nosotros nos regimos por eso (…) entonces yo no estoy comparando el homosexualismo con los ladrones o con los adúlteros, Dios es el que los compara con eso y yo te podría decir citas bíblicas donde encontramos ese tipo de cosas”, expresó el actor a Diva, reiterando que no es un tema de homofobia.

Acto seguido, la anfitriona le peguntó si aprueba que dos homosexuales puedan amarse; Toro contestó que “tendríamos que definir qué es amor; ahora, que dos personas del mismo sexo se sientan atraídas y puedan tener sentimientos el uno por el otro, yo creo que eso se da. Ahora, yo me sujeto a lo que Dios dice, y él dice que personas que practican el homosexualismo están pecando contra él; yo sé, no es popular y no es políticamente correcto, pero es lo que ha dicho el cristianismo durante 2000 años”.

Avanzando con la entrevista, Diva tocó el tema de la liberación femenina y el papel de la mujer en la sociedad actual. El actor, por su parte, manifestó rechazo hacia el maltrato a la mujer y la violencia de género en el matrimonio, y criticó las nuevas corrientes feministas.

“Es muy raro, porque apoya que la mujer salga de la casa a trabajar mucho, que se vuelva esclava de su jefe, pero le duele que la esposa sea esclava de su marido, y por ser esclava del jefe pierde a toda su familia, sus hijos y su marido”, y aclaró que es preferible el rol de la familia que el laboral. “Yo no estoy diciendo que la mujer deba ser esclava del marido, pero es mucho mejor que la mujer pueda tener a su familia, a su esposo y a sus hijos en un entorno de amor y lucha por el hogar, a que esté perdiendo todo simplemente por querer alcanzar lugares donde quieren es competir”

Ante esto, Diva le preguntó si, con base en lo recién mencionado, la mujer debe o no ser proveedora del hogar, replicando Andrés que hay mujeres que cumplen ese papel, pero que “el hombre, como cabeza y como líder, debe ser el principal proveedor de su casa, pero no necesariamente debe ser el único”.

Finalmente, el artista confesó que de joven tuvo muchos problemas por acné, y que se arrepiente de ser tan impaciente con sus hijos, de sus temores al hacer proyectos laborales, así como también de su comportamiento con varias relaciones que tuvo a lo largo de su vida. Relató que tuvo covid-19 y que duró cinco días hospitalizado; “esto no lo sabe nadie porque nunca lo conté”, subrayó.

A continuación, vea la entrevista completa:

