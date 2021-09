En Chile quemaron carpas donde dormían migrantes colombianos y venezolanos

Demonstrators burn the belongings of Venezuelan migrants at a makeshift camp in a public square during a rally against the migration in Iquique, Chile, September 25, 2021. REUTERS/Alex Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

Un grupo de manifestantes de la ciudad de Iquique, al norte de Chile, se congregaron en una manifestación contra la población migrante que se ha establecido en plazas y parques. Después de que las autoridades desalojaran a los irregulares, algunas personas quemaron sus pertenencias y carpas en las que dormían.

El flujo migratorio del norte del continente, principalmente de Venezuela y Colombia, se desplaza hacia las capitales del sur. En Chile, los migrantes cruzan por los pasos no habilitados de la frontera con Bolivia, llegan a la comunidad de Colchane y luego se establecen en Iquique, de camino a Santiago.

Aunque la principal nacionalidad de los migrantes es venezolana, por la realidad que viven en su país, a Chile también llegan grandes cantidades de colombianos, a quienes se suman dominicanos y haitianos que buscan mejores oportunidades para vivir.

Sin embargo, los niveles de migración han llevado a que se desaten acciones violentas y agresivas en contra de los migrantes. Este sábado, manifestantes de Iquique y otras localidades del norte de Chile protestaron contra los habitantes irregulares y quemaron sus pertenencias.

Los manifestantes, de acuerdo con el Nuevo Herald, llevaban pancartas con mensajes como “No más migrantes indeseables” o “Cierre de fronteras ahora”, además gritaron consignas como “chilenos primero” o “a recuperar la ciudad”. La manifestación estableció un ambiente de tensión en la localidad.

Los manifestantes arremetieron en contra de las carpas improvisadas que habían establecido los migrantes en la Plaza Brasil, donde ocurrió la quema de ropa, colchones, coches para bebés o cajas de cartón que usan para construir sus quiosco. Las autoridades habían desalojado a los migrantes el día anterior, pero los ánimos no se calmaron porque tuvieron que establecerse en otros lugares de la ciudad.

Grupo de personas queman carpas que eran utilizadas por extranjeros para pernoctar en plazas y playas, durante una marcha contra la migración irregular hoy, en Iquique (Chile). EFE/Johan Berna

En ese lugar, desde hace varios meses, se han establecido campamentos de migrantes que cruzan los pasos no autorizados de la frontera norte, tanto provenientes de Venezuela como de Nariño y Valle del Cauca en Colombia. Se establecen allí como punto de paso a Santiago de Chile, la capital, que se encuentra a poco menos de 2.000 kilómetros.

Los migrantes que se establecen en ese lugar, en su mayoría, manifiestan tener familiares o amigos en el país que podrán ayudarlos a establecerse. Así mismo, la población que llega en búsqueda de refugio va cambiando con más irregulares que llegan diariamente.

Según el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, la ciudad alberga más de 1.000 migrantes que se han establecido en los parques y las plazas, una situación que ha impedido a los habitantes disfrutar nuevamente de esos espacios.

El mandatario, según la Associated Press, señaló que no se trata de acciones xenófobas, en su lugar dijo que era “una marcha del descontento, que no hay que equivocarse es porque no se han tomado las medidas para que esto se haga de forma ordenada”.

El alcalde ha criticado las acciones del Gobierno nacional chileno porque no ha tomado control de la frontera y muchos de los migrantes no están identificados. Así mismo, los desalojos que han realizado solo terminan por desplazar a las personas a otros lugares, pero no resuelve finalmente el problema.

La xenofobia y oposición a los migrantes se ha evidenciado por un aumento del fuljo migratorio en Chile, que pasó de 16.848 personas en 2020 a 23.000 en solo el primer semestre de 2021, de los cuales más de 7.000 lo han hecho por la frontera norte.

Venezuelan migrants are protected by the Chilean police as demonstrators take part in a rally against the migrants in Iquique, Chile, September 25, 2021. REUTERS/Alex Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES

Además, la situación también se ha desatado por desinformación debido a noticias falsas que se difunden en contra de los migrantes. Algunas personas creen que quienes llegan de manera irregular son presos venezolanos que fueron liberados por el gobierno de su país, un rumor falso que también se ha difundido en Colombia contra la población migrante.

Las autoridades han anunciado investigaciones para esclarecer los hechos violentos, mientras el Gobierno de Sebastián Piñera busca reactivar las deportaciones masivas de irregulares, como las que ya ha adelantado en los corrido del año, pese a la oposición de las autoridades judiciales e internacionales.

