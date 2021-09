Famosos colombianos que encontraron el amor por Internet

Dice un vieja y conocida canción que “el amor no tiene horario ni fecha en el calendario”, pero lo que quizá le faltó mencionar a aquella composición es que este sentimiento tampoco tiene definida la forma en la cual llega.

Por ejemplo, son varias las parejas de famosos colombianos que se han vuelto prueba fehaciente de que el amor cibernético también puede ser una posibilidad. Motivo por el cual Infobae Colombia le presenta una selección de algunas tres historias, cuyos primeros acercamientos fueron a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto por Juan David Agudelo en una entrevista con la revista Vea, él es un fiel creyente de que las plataformas digitales y las redes sociales son la puerta a nuevas experiencias que, inclusive, lo llevaron a conocer al amor de su vida a través de una popular aplicación de citas.

“Yo ya había definido que la soltería era lo mío: ‘yo, en la vida, no me voy a casar y voy a ser soltero por siempre’, decía. Sin embargo, la conocí a ella por Tinder y hablamos durante un mes, masomenos, y luego nos vimos y nos enamoramos”, comentó Agudelo a dicho medio sobre Diana Agudelo, su novia.

A pesar de que salir con alguien sin conocerlo previamente era una experiencia totalmente nueva para ambos, y teniendo en cuenta que las cosas parecían avanzar a pasos agigantados, la pareja decidió hacerle caso al corazón e hicieron caso omiso al qué dirán y, a menos de dos meses de haberse conocido, decidieron irse a vivir juntos.

La relación que conforman Valerie Domínguez y Juan David ‘El pollo’ Echeverri, su esposo, comenzó a distancia, aunque pocos de sus seguidores lo sabían.

Así lo revelaron ambos a través de una entrevista que dieron para Super like (RCN) en marzo pasado, cuando estaban a la espera de su hijo Mathías y en vísperas de su matrimonio.

“La relación de nosotros fue a distancia todo el tiempo, fuimos novios de lejos (...) Hace 3 años nos conocimos por Instagram, pues él me hizo una pregunta y seguimos hablando un rato, como amigos. Tiempo después me escribió de nuevo, en cuarentena, para una transmisión en vivo de sus actividades de ejercicio y pues aquí estamos”, explicó Domínguez, ex Señorita Colombia.