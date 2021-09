Sigue la novela Villa - Boca: el jugador rechazó la sanción del club y dijo que su ausencia fue justificada

Cuando Sebastián Villa se enteró de que no le depositaron el dinero con el que contaba para septiembre, el futbolista colombiano no tardó en pronunciar su descontento ante la directiva de Boca Juniors, con la que acordaron regresar a trabajar, después de que no se concretara fichaje alguno por él durante el mercado de fichajes de verano.

De acuerdo con información difundida en la edición del viernes 17 de ESPN F 90, Villa emitió una carta respondiendo a la medida económica por la que se siente perjudicado tras haber regresado de Colombia para visitar a su madre y especificó que no le han abonado su remuneración de agosto. Así lo explicó el corresponsal de Fútbol90, Diego Monroig, desde la sede deportiva de Boca Juniors:

Hay una carta... Contestó Villa y cuando él se entera de que no le depositaron esa plata con la que contaba en el mes, dijo que no acepta la sanción a través de su agente, porque él entiende que la ausencia fue justificada

Sobre esta incómoda situación para el futbolista y el equipo, en la oficina de recursos humanos del club Xeneize obedecieron a la sanción que implantó la directiva y esto agregó Monroig:

Boca lo que le da a entender es: “Te fuiste un día, agarraste los botines, le dijiste al técnico (en ese momento Miguel Ángel Russo) que no venías más. Una semana después avisaste que te ibas por un tema personal a ver a tu mamá, no pidiendo permiso”, entones Boca no le dio el aval para salir, sino que Villa avisaba que se iba y después cuando regresó, entiende Boca que la sanción económica debe ser esta

En la carta que redactó Villa, el futbolista expuso su interpretación de los hechos, aludiendo que la ausencia de respuesta de parte de Boca a su aviso de salida del país para ver a su mamá, lo llevó a suponer que el club estaba de acuerdo con su partida, es decir, que el silencio administrativo positivo de Boca lo llevó a tomar la determinación de volar a Bogotá.

Estas fueron sus palabras, según conoció el diario deportivo argentino Olé:

Enterarme de esta operación (que requería mi mamá) afectó sensiblemente mi estado de ánimo y mi tranquilidad emocional, por ello solicité la licencia en cuestión. Ante su silencio (el de Boca) a dicha nota, sumada a la ausencia de nuevas intimaciones, asumí de buena fe la conformidad con la misma, que debí establecer más allá de los plazos originalmente señalados ante la postergación de la operación y la demora del alta de mi madre

La sanción que me impone no fue advertida en comunicaciones anteriores. Por estar justificada mi ausencia por los motivos señalados y su silencio ante la misma, así como la falta de advertencia previa, no puedo más que rechazar la sanción que pretenden imponerme. Por otro lado debo destacar que a la fecha no se me ha abonado aún la remuneración del mes de agosto de 2021. Esta circunstancia, es decir la existencia de adeudos salariales, impide igualmente la imposición de cualquier medida disciplinaria.

La criticada actitud de Villa después de su salida que él considera justificada, calienta en este momento los ánimos en el equipo bonaerense de cara a su reincorporación dentro del plantel que ahora dirige el entrenador, Sebastián Battaglia.

Hay que tener en cuenta que la sanción de Boca pasa por un factor económico en el que el club se desentiende de pagarle a Villa los días que se fue del club además, imponerle 15 días de suspensión y forzarlo a entrenarse solo.

