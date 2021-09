Con dos bajas importantes y de la mano de Dudamel, Deportivo Cali buscará el triunfo sobre América por la Copa Colombia

Ángelo Rodríguez será el referente en ataque del Deportivo Cali para ganarle al América / (Twitter: @Dimayor)

Este 15 de septiembre se jugará el tercer clásico vallecaucano de la semana. En el partido, que se diputará a las 8 p. m. en el estadio Palmaseca, se definirá el equipo que avance a la semifinal de la Copa Colombia, un torneo no menor si se tiene en cuenta que brinda al campeón la posibilidad de ser uno de los representantes del país en la próxima Copa Sudamericana.

Al compromiso ambos equipos llegar con realidades distintas, siendo el Deportivo Cali el de mayor necesidad de triunfo. En el primer clásico de estos últimos siete días, por la Liga Betplay el cuadro azucarero le iba ganando a América 2-1 en condición de visitante, pero en el minuto 89, se dejó empatar. Y en el segundo enfrentamiento, ante su público, el conjunto verdiblanco demostró buen juego, pero perdió 0-1. Una eliminación de la Copa Colombia sería un duro golpe para la hinchada.

La necesidad de triunfo del Cali no solo recae en lo que implica enfrentarse a su eterno rival, se trata, más bien, de que en sus últimos cinco partidos (por liga y copa) no ha conseguido tres puntos. Un factor que puede jugar en contra de la Amenaza Verde es que recién perdió a su DT Alfredo Arias, y Rafael Dudamel, que tomó el cargo hace menos de una semana, apenas está conociendo su plantel.

Tampoco le favorece al Deportivo Cali la ausencia de dos de sus referentes, Juan Camilo Ángulo, pues tuvo una molestia física en el último juego, y Harold Preciado, que no alcanzó a recuperarse de una lesión por la que estuvo afuera de las convocatorias los últimos partidos.

Otro factor que genera presión en el conjunto dirigido por Dudamel es que a nivel de liga, se ubica en la décimo quinta posición, con nueve puntos de 27 posibles.

ACERCA DEL AMÉRICA DE CALI

De Juan Carlos Osorio, el DT del América de Cali, se sabe que la semana pasada tuvo una reunión con el máximo accionista del club, Tulio Gómez, para conversar acerca de la realidad del club. Y los resultados ante el equipo verdiblanco le favorecieron al estratega, que pidió a la dirigencia escarlata creer en el proceso.

El empate agónico en el partido de ida de la Copa Colombia dejó la llave abierta, y la categoría de Adrián Ramos, quien marcó los dos goles en ese partido, puede ser un impulso para que La Mecha se imponga. En cuanto a la victoria en la Liga BetPlay, se le abona a Osorio que no solo la consiguió de visitantes, sino que lo hizo sin utilizar a Adriancho, Luis Paz y Mauricio Gómez, tres de los pilares en esta campaña.

“Al igual que el juego anterior, esperamos competir, ganarnos el derecho a estar en el campo y tratar de imponer nuestras condiciones, competencias, que seamos competitivos y combativos y ojalá lograr el resultado que todos queremos para nuestro equipo”, fueron las palabras de Osorio.

En referencia al compromiso contra Deportivo Cali, Juan Carlos Osorio agregó: “Los queremos invitar para que nos den su apoyo en un partido muy importante para el club mañana en la noche contra un rival muy difícil, con buenos jugadores, muy bien dirigido, que nos exigirá lo máximo”.

Los otras llaves de la Copa Colombia son: Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe; Deportes Tolima vs. La Equidad y Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto.

SEGUIR LEYENDO: