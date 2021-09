“Queiroz le ‘abudineó’ el puesto”: la crítica de Iván Mejía contra Juan Carlos Osorio en redes sociales

Iván Mejía se refirió al nombramiento de Carlos Queiroz como nuevo técnico de la Selección de Egipto. Fotos: archivo/ EFE-Juan Ignacio Roncoroni

El técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio, despertó la polémica entre algunos sectores de la opinión pública hace algunas horas, pues aseguró que no se ‘aferraba’ a su cargo, entendiendo las críticas que ha recibido por el flojo rendimiento del equipo en los partidos recientes. De hecho, el entrenador risaraldense confesó que tenía una oferta para dirigir en África, sin dar nombres

“Yo acá no estoy por un salario ni por un trabajo, esta mañana le comentaba a mis dirigidos la gran posibilidad de irme dirigir una Selección africana en estos momentos. Yo a eso no le tengo temor, le temo a otras cosas”, expresó en rueda de prensa cuando se le cuestionó sobre su continuidad al mando del conjunto ‘Escarlata’.

Ahora sus planes parecen haber tomado un giro inesperado, ya que Egipto, el combinado que habría estado interesado en sus servicios, anunció este miércoles 8 de septiembre a Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia, como su nuevo entrenador. Así, las críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales.

Uno de los primeros en hacer eco sobre ello fue el periodista colombiano, Iván Mejía, quien criticó la actitud de Osorio, especialmente hacia Tulio Gómez, máximo accionista del América. Para ello, empleó el término ‘abudinear’, que está siendo tendencia durante los últimos días en Colombia, en referencia a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el adelanto de los 70 mil millones de pesos entregados a la Unión Temporal Centros Poblados.

“Queiroz le ‘abudineó’ el puesto a Osorio en Egipto. Qué se inventará ahora el charlatán para presionar a Tulio?”, escribió en su cuenta de Twitter.

La burla de Iván Mejía contra Juan Carlos Osorio. Pantallazo

En el mencionado diálogo con los medios de comunicación, Juan Carlos precisó que asume el desempeño de su equipo y que, si es necesario, dejará el cargo: “Yo acá firme un contrato supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para el hincha es que no hay garantías. No me aferro a un puesto, ni tampoco pediré indemnización. Si los resultados no se dan, asumiré la responsabilidad”.

Otros usuarios, en respuesta al tweet de Mejía, también entregaron su punto de vista. Algunos aprovecharon el nombramiento para señalar que Osorio volvió a perder la posibilidad de dirigir a otra Selección nacional. Esto en referencia a que, antes de contratar a Queiroz en 2019, se mencionó que el nacido en Risaralda era una de las opciones en la baraja.

Pantallazo

Sin embargo otros internautas también criticaron el comentario del comunicador colombiano, aseverando que cambió su parecer frente a Osorio: “Ahora le dice charlatán, antes hablaba de él como un gran técnico”.

Pantallazo

LOS ‘LIOS’ CON LAS PALABRAS ‘ABUDINEAR’ O ‘ABUDINAR’:

El ‘debate’ sobre la utilización de estos se originó por la consulta que un internauta le hizo a la Real Academia Española (RAE) a través de Twitter, donde es habitual que la institución cultural responda por las inquietudes lingüísticas. “Es un verbo que se está usando en Colombia como ABUDINAR o ABUDINEAR. Ejemplo: a Juan le abudinearon el celular”, preguntó el usuario @yeto03.

Apenas unas horas después, la entidad le contestó y confirmó que estas dos palabras tienen ciertas asociaciones en las plataformas digitales: “Documentamos las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’”. Sin embargo, cabe aclarar que dicha documentación no significa que los términos hayan ingresado oficialmente al idioma castellano.

La RAE documentó las palabras “abudinear” y “abudinar” con el sentido de robar o estafar. Fotos: Colprensa/Pixabay

La ministra Abudinen calificó el hecho como un “crimen” y pidió a la RAE que desmintiera esta modificación verbal de su apellido, pues dijo que su nombre “y el de ningún ser humano puede ser utilizado para degradarlo”.

“Fue utilizada por las “jaurías” digitales para incubar la falsa creencia de que mi apellido fue adoptado por ellos como verbo que significa “robar o estafar” en Colombia. Esto está llegando a límites inconcebibles”, escribió indignada este lunes.

