A Karen Sevillano la castigaron en ‘La casa de los famosos’ por ponerle sobrenombres a sus compañeros

En el capítulo 89 de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano enfrentó una sanción disciplinaria después de referirse a sus compañeros del programa utilizando apodos.

La medida tomada contra la influencer caleña, que acumula más de dos millones de seguidores en la red social Instagram, fue anunciada durante la gala en vivo del 9 de mayo, resultado de su comportamiento hacia otros competidores, específicamente, hacia Julián Trujillo y la eliminada participante Mafe Walker.

La sanción impuesta exige que la creadora de contenido asuma la responsabilidad de limpiar los baños de la casa durante tres días consecutivos. Esta decisión fue comunicada directamente por ‘el Jefe’ del programa, quien enfatizó la prohibición de recibir ayuda de cualquier otro participante en esta tarea de limpieza.

“Te referiste a un compañero tuyo con un sobrenombre, ya te habíamos llamado la atención en otra oportunidad cuando al mismo posicionamiento te dirigiste a una compañera exactamente a Mafe con un sobrenombre y esto tiene consecuencias”, fueron las palabras de las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado, quienes ya le habían advertido a la influencer que no podía colocar sobrenombre a sus compañeros sobre todo en el momento de la nominación.

El castigo surge después de que ella nombrara a Trujillo como ‘Truquillo’ y a Walker como ‘Llama Trina’ en diferentes actividades del programa. “El jefe dejó muy claro que hay que respetar todas las actividades y así como Julián hoy vas a recibir un castigo”, agregó Carla Giraldo.

Esta situación generó diversas reacciones no solo de parte de Sevillano, sino también de sus compañeros del ‘Team Papilla’, quienes, a pesar de las reglas, buscaron mostrar su apoyo y solidaridad hacia ella. Asimismo, en las redes sociales los comentarios estuvieron divididos entre el apoyo y la critica hacia la caleña.

“La cara de: ¡HP me expulsaron! De Karen. Se le bajaron los sumos en un momentico. Yo creo que ella se alcanzó a ver con un pie afuera. Y la cara de la segura preparando el misil. No me alegra pero me da un fresquito”; “Lástima que eso no pasaría, son las favoritas e intocables del jefe”; “Pues la verdad la saco barata porque por irrespeto a los demás hace rato tenía que estar afuera”; “Como le cambia la cara a una persona cuando pierde el poder”; “La única que da contenido”; “Única, y no lo Pienso discutir con nadie! Cada quien tiene su forma de ser y punto”; “La gente puede criticar todo lo que quiera pero que manera de dar contenido”, son algunas reacciones en las diferentes plataformas digitales.

‘El jefe’ de la casa resaltó que ningún compañero puede ofrecer asistencia en su castigo, ni siquiera mediante la contratación de terceros, reforzando la seriedad de la medida. Mientras tanto los demás participantes siguen compitiendo por llegar esta la final de la competencia y llevarse el premio millonario de 400 millones de pesos.

“Se te ha advertido en varias ocasiones que debes hablarle con respeto a tus compañeros en las nominaciones y en el posicionamiento, aún así lo sigues haciendo, por esa razón deberás lavar el baño por tres días, estará prohibido que alguien le ayude y tampoco contratar los servicios de Pantera”, indicó ‘El jefe’ resaltando que la influencer no puede contratar a su compañero Pantera, quien ofrece servicios de limpieza en la casa.

El deportista tiene un emprendimiento en La casa de los famosos Colombia llamado ‘Marañas Pantera’ en el que hace diferentes tareas a sus compañeros como lavar sus zapatos, lavar platos, lavar ropa y organizar camas. Las clientas más frecuentes del “negocio” del participante son Karen Sevillano y La Segura.