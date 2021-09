Hermana de James Rodríguez reveló si ha salido con algún futbolista famoso y presentó a su novio

Hermana de James reveló si ha salido con algún futbolista famoso y presentó a su novio. Foto: Instagram @juanavalentina

Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez, sorprendió a sus seguidores abriendo un nuevo espacio de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram. Entre las inquietudes que más llamaron la atención estuvo la de un usuario que le cuestionó si había salido con algún futbolista amigo de su hermano, algo a lo que la influencer respondió: “Noooo!!”.

Capturas de pantalla, Instagram @juanavalentina

De igual modo, continuando la línea de su vida sentimental, otro internauta le preguntó cuánto tiempo llevaba con su novio. Ante ello, para aquellos que desconocían su relación, Juana Valentina subió una foto junto a su pareja, Víctor Forero, con quien dijo que está hace seis años.

Capturas de pantalla, Instagram @juanavalentina

Sobre este último se sabe que es empresario de bares y restaurantes, además, en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 41 mil seguidores, subió fotografías en varios de estos establecimientos.

A principios de julio, la hermana del futbolista colombiano confirmó que estaba embarazada, a través de una publicación en Instagram, donde aparece junto a su novio en medio de una decoración con bombas, flores y peluches. “Con amor les compartimos la felicidad más grande de nuestras vidas! Hoy Dios nos regala la bendición de ver crecer a nuestra familia! Somos 4 acá Dios, nosotros y nuestro gran amor!”, escribió la también estudiante de comunicación social.

Post en Instagram de Juana Valentina Restrepo. Foto: @juanavalentina

Frente a este anuncio, Forero respondió en sus redes: “Gracias por hacerme el papá más feliz del mundo @juanavalentina. Bienvenido hijo TE AMAMOS”. Se sabe también que el pequeño llevará por nombre Isaías.

La versión sobre su posible embarazo había circulado durante varios meses, pues, por ejemplo, en el programa Lo Sé Todo del Canal 1, se habló sobre su manera de vestir, con ropa ancha, y producto de una publicación en la que estaba compartiendo con Forero: “Una pequeña familia feliz”.

Lo cierto es que la propia Restrepo aseguró que su intención era mantener un perfil bajo sobre la noticia, especialmente por el negativismo que existe en las plataformas digitales: “La verdad, me enfoqué en estar tranquila. ¡Para nadie es secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos! No de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor. Aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace. ¡No es más! Pero la mayoría pregunta de la mejor manera. Gracias amores, ¡trataré de mostrarles más!”.

Historias de Instagram de Juana Valentina Restrepo. Foto: @juanavalentina

Y JAMES, EN EL ‘OJO DEL HURACÁN’:

Este fin de semana el futbolista colombiano James Rodríguez volvió a despertar la polémica en Inglaterra pues, mientras se está jugando la fecha FIFA alrededor del mundo, el volante del Everton fue visto en medio de una fiesta en Ibiza a bordo de un yate privado.

EL ‘debate’ surgió producto de una serie de fotografías que publicó el medio británico de ‘The Sun’, en las que se ve al volante colombiano compartiendo con amigos y hasta fumando un cigarrillo eléctrico. Algunos hinchas de los ‘Toffees’ lo criticaron, pues esperaban que este estuviera entrenando para poder volver a las canchas lo más pronto posible, teniendo en cuenta que no ha disputado un compromiso oficial en el transcurso de la temporada.

Nueva polémica en Inglaterra por James Rodríguez, lo encontraron de fiesta en Ibiza CAPTURA DE PANTALLA 'THE SUN'

Sin embargo, James todavía está a la espera de poder definir su futuro. Habiéndose esfumado su posibilidad de ir al Porto, en un intercambio con su compatriota Luis Díaz, los medios turcos aseguran que Rodríguez viajaría este martes a dicho país para firmar un contrato con el Istanbul Basaksehir, en calidad de préstamo por una temporada.

SEGUIR LEYENDO: