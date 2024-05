Jhonny Rivera le puso “tatequieto” a seguidor que criticó hotel en el que se hospeda

El internauta criticó el hotel en el que se hospeda el cantante en su paso por Alemania - crédito @enlamovidacol/Instagram

Jhonny Rivera ha destacado en la industria de la música popular por las canciones en las que habla de desamor, relaciones prohibidas, situaciones de la cotidianidad colombiana cargadas con un toque de sentimiento. Su estilo musical logra conectar con un amplio público tanto en Colombia como en otras partes de Latinoamérica.

En repetidas ocasiones, a través de sus redes sociales, el intérprete de temas como Empecemos de cero, Amor y despecho y El mujeriego, ha hablado sobre sus inicios en la música cuando enfrentó desafíos para contar con el apoyo de las disqueras. También dejó claro que proviene de una familia de escasos recursos, por lo que sabe lo que es luchar por cumplir sus sueños desde abajo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Jhonny Rivera y Jenny López están de gira por Europa en mayo del 2024 - crédito @elorejontrovador/Instagram

Además de su carrera musical, Jhonny Rivera es conocido por su cercanía con sus seguidores, compartiendo a través de redes sociales aspectos de su vida personal, su proceso creativo y proyectos. Esto ha contribuido a construir una sólida base de fans que lo siguen y apoyan en sus presentaciones a lo largo del país y en el exterior.

Recientemente, mientras descansaba en la comodidad del hotel en el que se hospeda en Alemania, decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y llamó la atención el comentario agresivo de un internauta que desprestigió el lugar: “Ese hotel se ve ‘chichi’ empezando por esa cama. No tenés mucha, pues”.

Jhonny Rivera y Jenny López sostienen una relación desde hace meses, una de las más cuestionadas por la diferencia de edades - crédito @jhonnyrivera/Instagram

De inmediato, el artista respondió: “El hotel no es ‘chichi’, es un hotel bonito. Además, está enseguida de la discoteca donde voy a cantar. Pero yo nunca exijo de hotel cinco estrellas, nunca he sido de nada de eso porque yo me solidarizo con el empresario”.

Agregó que cuando hace este tipo de eventos fuera del país, debe viajar con un grupo grande de personas —en esta oportunidad lo acompañan 15 de sus músicos—, que tienen que comer de parte del organizador del evento, transportarse en aviones implicando un costo alto: “Entonces yo le digo, lléveme a un hotel donde tenga un bañito, una camita que no tenga pulgas y ya, relax con el tema”.

Los seguidores del artista no dudaron en reaccionar a la respuesta que dio al hater, destacando que con su humildad y carisma logró desarmar por completo la crítica. Entre los más destacados están: “Usted don Jhonny Rivera es el señor más consciente, buena persona y calidad de ser humano”; “que calidad de personaje la que es este señor”; “siempre velando por su equipo y por quien lo contrata”; “todo un caballero para responder a tanto odio, vivan y dejen vivir”, entre otros.

Así fue su ascenso en la música

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores la historia de su lucha y ascenso en la industria musical, desde que era un vendedor ambulante por las calles de su ciudad natal, hasta convertirse en uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en el país. Rivera encarnó el ejemplo del ‘sueño hecho realidad’:

Jhonny Rivera contó cómo desde vendedor ambulante pasó a ser un reconocido cantante de música popular -crédito @joseluengotop/X

“Mi carrera no tuvo ningún patrocinador porque no tenía dinero cuando eso yo era vendedor ambulante, plata no tenía, y tampoco tuve un patrocinador porque nadie creía en mí. Yo toqué muchas puertas, pero nunca nadie me quiso patrocinar”, explicó el artista.

Una de sus primeras canciones que sonó en las cantinas fue Llegaste a mí, recordando que en ocasiones podía escucharla en dos cantinas al mismo tiempo. También luchó contra la piratería, pues entregaba sus CD originales “Era en un sitio que se llama Padua que yo una vez me bajé allá y fui a llevarles el CD a cada tiendita y a cada negocito (...) Yo hacía eso yo donde pusiera mi música yo allá me bajaba y iba y le agradecía al señor y le dejaba el video original y el DVD”, relató.