Madre de familia denunció que se le negó la entrada a un colegio de Soledad, Atlántico, por su forma de vestir

Isabel Castro

Isabel Castro, madre de uno de los estudiantes que asisten a la Institución Educativa Técnico Industrial (ITIDA) de Soledad, aseguró que fue víctima de un hecho de discriminación por su forma de vestir. La mujer, según lo que denunció en redes sociales, y ante los medios de comunicación, señala que la presidenta del Consejo de Padres y Representantes le negó la entrada a las instalaciones del colegio por la ropa que llevaba puesta. El relato indica que estuvo cerca de media hora en la puerta del plantel educativo. Castro había sido citada, al igual que otros padres de familia, a una reunión en la que se evaluarían los protocolos de bioseguridad que se estaban llevando a cabo en el colegio.

“Yo salí de la casa, y al verme en el espejo, sentí que estaba bien vestida. Yo llevaba un jean y una blusa blanca un poco escotada pero nunca me sentí vulgar”, expresó Isabel Castro, quien, además, recibe ingresos de sus redes sociales. La mujer, que es influenciadora, añadió, en entrevista con El Heraldo, que: “cuando fui a ingresar, una de las señoras delegadas me dice en un tono muy alto que yo no podía entrar a las instalaciones por cómo iba vestida. En el lugar estaban muchos padres de familia y otras delegadas y profesores”.

A la vista de otros asistentes al encuentro, Isabel fue respaldada, y se le permitió el ingreso luego de una acalorada discusión. Ella argumentó que en ningún momento le faltó el respeto a nadie, y que lo único que buscaba era cumplir con el compromiso que se había pactado con las directivas de la institución, para ese día y hora. “No me sentía vulgar ni mal vestida y en ningún momento le he faltado el respeto a nadie”, manifestó Castro.

La madre de familia contó que la mujer que le impidió la entrada le argumentó su decisión con el manual de convivencia. “No puede venir así, cuando uno viene a la institución, no puede venir así. El manual de Convivencia, léalo”, relató Isabel. Según ella, otra madre de familia la juzgó, también, por su ropa. La normativa de la institución, sin embargo, y contrario a lo que dijo le dijeron a Castro, no tiene ningún fragmento dedicado a la ropa que deben usar los padres en las asambleas, por el contrario, la única normativa que existe en cuanto a la ropa se refiere a los uniformes escolares que, se lee allí, deben ser usados adecuadamente por los alumnos.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

“La reacción de ella fue muy fuerte. Me sentí discriminada porque uno no tiene que señalar, ni juzgar, ni criticar a una persona. Yo me sentí bien vestida (...) el hecho de que tenga tres hijos no quiere decir que deba vestirme tapada, ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad (...) siempre me he sentido bella”, detalló Isabel.

Para el periódico El Tiempo habló Cristian Caviedes, esposo de la mujer. Ante ese diario relató que la mujer que se acercó a su pareja se sintió impactada “le causó fue un impacto el maquillaje, verla a ella, pero en realidad no pasa nada”. El hijo de la pareja se encuentra cursando noveno grado.

”Yo me pongo a pensar de todas esas señoras que sufren de ese tipo de cosas en este momento, por ejemplo, en Afganistán, y digo ‘esta señora cómo pretende entonces que vayamos’“, manifestó Caviedes, quien describió que su pareja portaba un jean y una blusa blanca que dejaba al descubierto su abdomen, sus brazos y su pecho.





Seguir leyendo: