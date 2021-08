Colombia registra 2.006 nuevos casos de covid-19, este 30 de agosto

Con las cifras reportadas por el Ministerio de Salud hoy, el país llega a las 124.474 muertes y 4.897.150 casos de covid-19, mientras que permanecen activos 30.747 casos. EFE/Carlos Ortega/Archivo

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este lunes 30 de agosto, 2.006 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 28.924 pruebas de las cuales 22.504 son PCR y 6.420 de antígenos.

El informe también señala que 72 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 124.883 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.907.264 contagiados, de los cuales 30.132 son casos activos y 4.737.467 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 430 contagiados, seguido de Antioquia con 297 y en tercer lugar Santander con 144.

Hay 861 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta las 11:59 p. m. del 29 de agosto ya se habían aplicado en Colombia un total de 35.172.185 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 11.883.649 personas, mientras que 2.769.513 personas se han inmunizado con monodosis.





De igual manera, se detectó una leve baja en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 100.235 dosis, de las cuales 12.803 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 1.090 fueron monodosis.

“Es necesaria y prioritaria la presencialidad en la educación superior”

Este lunes el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostuvieron una reunión con rectores de educación superior.

En el encuentro, el jefe de la cartera de salud explicó la situación actual de covid-19 en el país, señalando que estamos en un momento especial de la pandemia “en el que pasamos el pico más severo y también, con el avance del Plan Nacional de Vacunación, tenemos poblaciones cubiertas”.

En este sentido, envió un mensaje para no relajarnos en las medidas de autocuidado y avanzar en vacunación para evitar un pico a mediados de octubre y, en caso de presentarse, sea con una mortalidad baja.

“Como Gobierno nacional y ministerio nos estamos enfocando en esto, por eso es la necesidad de avanzar de manera rápida en los próximos días en la vacunación”, agregó Ruiz Gómez.

“Nosotros estamos enfrentando una epidemia que se va a transformar en una endemia, esto quiere decir que vamos a seguir conviviendo con el covid-19 seguramente por un tiempo largo”, señaló el ministro, indicando que según lo que se determine a través de la evidencia científica, se tomarán medidas en cuanto a dosis de refuerzo de la vacuna a lo largo del tiempo.

En cuanto a la vacunación, manifestó Ruiz Gómez, el 60,4 % de la población objeto de vacunación “ya tiene una primera dosis, y el 40,4 % tiene ya una segunda dosis. Eso indica que en seis meses hemos avanzado de manera relevante”, agregando que se ha dado de manera diferencial en grupos de edades, llegando a cubrir el 94 % de mayores de 80 años con una dosis y 86 % con dos dosis.

“En la población más joven la situación es diferente, 46 % de 40 a 49 años con una dosis y 32 % con esquema completo; 23, 9 % de 20 a 29 años con una dosis y 6,3 % con esquema completo”, sin embargo, detalló, el reto está la población de 18 a 20 y de 20 a 29 años “que coincide con la población que está en las universidades”, por lo cual invitó a los rectores a trabajar juntos.

En este punto abordó la percepción de riesgo, la cual tiene la población mayor, y en el caso de los jóvenes es menor y, en este sentido, existen fenómenos en el desarrollo de la pandemia que generan preocupación.

Y, al no existir ese riesgo, “no existe un motivo para que los jóvenes no acudan a los espacios sociales en este momento en el que nos encontramos y no tiene sentido seguir pensando que no pueden ir a la universidad, donde existen protocolos de bioseguridad”.

De acuerdo con lo anterior, manifestó Ruiz, “desde el punto de vista técnico, en este momento no hay justificación alguna para que los jóvenes no estén acudiendo a clase”.

“Las vacunas son absolutamente efectivas. Y nosotros como sociedad también hemos ido moviéndonos desde un aislamiento obligatorio, hacia un aislamiento flexible, luego distanciamiento responsable, y hoy estamos en lo que llamamos el regreso a la normalidad, pero la cual no está exenta de sobresaltos, y lo hemos podido ver, por ejemplo, en Israel”, explicó el ministro.

