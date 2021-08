El empresario Mario Hernández se vacunó cuatro veces contra el covid-19: estas son las razones

Mario Hernández ha sido una de las voces con mayor peso en país en cuanto a la lucha contra el coronavirus, ya sea por su invitación a recibir la vacuna sin dudas o por sus aportes en medio de la reactivación económica del país poniendo como ejemplo su propia empresa. Lo que pocos saben es que Hernández no se quedó con una sola vacuna y, en un viaje a los Estados Unidos, se vacunó por segunda vez con otro biológico.

El pasado 23 de marzo, el empresario colombiano Mario Hernández recibió su primera dosis de la vacuna Sinovac contra el covid-19 en Colombia. El empresario compartió su alegría con sus seguidores de Twitter y los invitó a no desconfiar de los medicamentos.

“Hoy que es martes, empecé la semana bien, me vacunaron con la vacuna china de Sinovac, que también es excelente. Aquí en Ricaurte me vacunaron, excelente. ¡Vacunémonos!”, publicó.

El empresario acompañó su mensaje con una foto de su carnet de vacunación, en el que evidenció la aplicación de su primera dosis, también mostró cuándo sería la segunda: el 19 de abril recibió, en Ricaurte, Cundinamarca, el biológico restante.

Recibiendo las dos dosis de la vacuna de Sinovac, a mediados del mes de abril, Hernández ya hacía parte del grupo de colombianos que tenían su esquema de vacunación completo. Sin embargo, en el mes de julio, cuando la vacuna Moderna llegó por primera vez a Colombia el empresario aplaudió esta noticia señalando que él había recibido también ese biológico.

“Me vacuné con Sinovac en Colombia y repetí con Moderna en Miami, total 4 dosis ! Me adelanté”, dijo en un trino el comerciante de bolsos y zapatos. Acto seguido recibió críticas y preguntas por parte de los usuarios de la red social, quienes señalaban que el hombre había asumido un riesgo innecesario, le había quitado el cupo a alguien más en Colombia, pero también le preguntaban por los efectos, a lo que él respondía que todo esta “perfecto”.

En una entrevista con en Vicky en Semana, la periodista le cuestionó por esta decisión de vacunarse con dos biológicos diferentes. Hernández le dio detalles de lo que había sucedido y el por qué de su decisión, además, insistió en su confianza en las vacunas como otra justificación para recibir cuatro dosis.

El marroquinero empezó señalando que estaba en el país norteamericano acompañando a su esposa, “fui a Estados Unidos a vacunar a mi señora y entonces se puso allá Moderna”. En ese momento, “un médico americano, tío de mi yerno, me dijo que también me vacunara y que recibiera la tercera dosis allá”.

Para ese momento, Hernández tenía dos dosis de Sinovac, lo que significaba una vacunación completa, pero el médico norteamericano le sugirió recibir una tercera y cuarta dosis de la vacuna Moderna, aprovechando que estaba allá. La decisión no se dio de manera improvisada, señaló el empresario, puesto que antes de aceptar esa propuesta se comunicó con amigos médicos para tener otras opiniones.

“Entonces yo llamé aquí a Carlitos Álvarez, médico de Presidencia, y me dijo ‘póngasela’. Llamé a la médica Nancy Yomayusa que es es un genio de Colsanitas y me dijo ‘póngasela’, llamé a Jairo que es el médico del hospital de la Nacional de cuidados intensivos y me dijo ‘póngasela’. Entonces el médico americano me dijo ‘póngasela’. Todos me dijeron ‘póngasela’, entonces me la puse”, dijo a Vicky en Semana el empresario.

Hernández agregó que ambas vacunas le daban confianza y que el aval de sus amigos médicos lo convenció. “Esa era una oportunidad que yo tenía de protegerme más, porque esto va para largo. Entonces qué daño puede hacer. Además, siempre han existido las vacunas, mire para la fiebre amarilla, el polio, para todo eso. Siempre han existido, de niños nos tienen que vacunar para una cantidad de enfermedades. Entonces a qué le tememos; pongámonosla, y gratis fuera de eso. Qué más queremos”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: