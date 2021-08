Así luce hoy Amparo Grisales, cambió de look para la nueva temporada de ‘Yo me llamo’

Foto: Instagram @agrisales333

Una nueva temporada de ‘Yo me llamo’ llegará próximamente a la señal de Caracol Televisión y, de inmediato, los fieles seguidores del concurso musical volvieron tema de conversación a los jurados del programa, entre ellos Amparo Grisales, quien mostró el drástico cambio de look con el cual se le verá durante los nuevos episodios.

Resulta que para esta nueva entrega, la llamada ‘diva’ de la televisión colombiana decidió cortar y rizar un poco su cabello, pues normalmente lo solía lucir un poco más largo y liso. De hecho, muchos dicen que se veía muy parecida hace varias décadas, cuando recién comenzaba a ser reconocida en la ‘pantalla chica’.

“Nuevo look para la nueva gran temporada de ‘Yo me llamo 2021′ ¿Y tú ?, ¿estás listo para ser el doble exacto de tu cantante favorito? (...) Gracias Dios por los regalos de la vida”, fue el texto con el cual acompañó la actriz de 64 años una fotografía que acumula más de 39 mil me gusta y cientos de reacciones.

“¡Te ves divina! Como cuando eras joven pero con la belleza de una mujer madura”, “ya quisiera yo con mis 30 años verme la mitad de hermosa”, “¡preciosa la diva de la televisión!” y “me encanta cómo te ves con esos ondulados”; fueron algunos de los comentarios en cuestión.

Sobre la convocatoria de ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales advirtió que pronto se estará publicando toda la información correspondientes para que personas de todos los rincones se puedan presentar. “¡Prepárate y hazme Erizar!”, agregó.

No obstante, Caracol Televisión informó que a partir de este 23 de agosto a las 8 de la noche y hasta el miércoles 15 de septiembre, a las 11:59 de la noche, estará abierta la convocatoria virtual en la que hombres y mujeres mayores de edad podrán inscribirse con solo ingresar a www.caracoltv.com/yomellamo. Allí, los interesados deberán diligenciar el formulario, adjuntar una foto y un video de máximo un minuto de duración (40MB y en formato MP4), el cual no es necesario que sea grabado de manera profesional y se puede hacer, incluso, con un celular.

Es clave recordar que el proceso de inscripción para el programa no necesita de intermediarios y es totalmente gratuito, pues se ha sabido que hay personas inescrupulosas buscando engañar a incautos participantes.

Vea aquí el nuevo look de Amparo Grisales:

‘Yo me llamo’ no es la única producción en la cual los colombianos verán próximamente a la manizaleña, puesto que hace varios meses hizo parte del rodaje de ‘El paseo 6′, la nueva secuela de la popular saga que se grabó en San Andrés, esta vez a cargo del director Rodrigo Triana, quien recibió bastantes críticas por los nombres que hacen parte del elenco, pues muchos de ellos no son actores de profesión.

“Este paseo será diferente de los otros porque, primero, yo lo estoy dirigiendo... (risas); dos, tenemos a Amparo Grisales, tenemos a Mindo, John Alex Toro, Karen, Rafaella Chávez... Mejor dicho, tenemos a un elenco maravilloso y esto es una mezcla entre jóvenes y actores ya con experiencia, lo cual lo hace muy divertido, lo hace una gran película”, respondió Triana en una publicación que hizo el influenciador caleño ‘El Mindo’ desde sus redes sociales.

Cabe mencionar que durante el rodaje, Amparo Grisales tuvo un accidente que la obligó a apartarse de la grabación y en el cual terminó afectado uno de sus brazos.