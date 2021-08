La contundente respuesta de Cecilia Navia a seguidor que le reclamó por no saludarla

Recientemente, la actriz Cecilia Navia fue el centro de atención en redes sociales por cuenta de un comentario que le hizo uno de sus seguidores a modo de crítica por no saludarla.

“Uno saluda a esta actriz pero ella no responde los saludos. Yo le envié de parte de Puerto Rico un saludo y ni le importó”, mencionando además que “Qué se cree ella en mi país hay muchas -actrices-, hasta mejores, hasta Oscares (sic) han ganado”, enfatizó esta persona.

La actriz no dudó en contestar dicho comentario, haciéndolo con contundencia pero sin acudir a los insultos.

“Mi corazón, me habría encantado responderte y créeme que lo habría hecho de haberlo visto, son miles de mensajes diarios y aunque dedico un tiempo del día a leerlos, desafortunadamente a veces se me pasan, como en este caso ocurrió”.

‘Chichila’, enfatizó en su disgusto por la comparación hecha por el usuario; sin embargo, respondió de la misma manera como lo hizo en la primera parte. “Ahora, no creo que se trate de comparar de manera ofensiva. La vida es muy corta y es más lindo vivir desde el espíritu del amor. Por eso, te envío todas las bendiciones”.

El comentario, rescatado por el perfil ‘rastreandofamosos’, ha obtenido más de dos mil ‘me gusta’ y cerca de 90 comentarios en menos de 12 horas de publicado el post, muchos de ellos apoyando el mensaje de Cecilia, aunque hubo otros cuestionando lo hecho por la actriz.

“Ni que fuera obligación… Con tantas cosas que hacer. Preocuparme porque alguien a quien yo no conozco me responda”; “Esa no es excusa, me he dado cuenta que cuando les dejan mensajes ofensivos esos si los ven y si los responden, lo que pasa es que se acostumbran a los elogios y les da igual contestar”; “Hermosa respuesta, pero los malos comentarios sí los ven” y “Quizá éste comentario ofensivo si lo vio porque lo escribieron muy previo a la publicación, eso en primer lugar, y en segundo lugar, ella no está obligada a responder nada. A un famoso se le iría la vida sólo en estar respondiendo a sus fans”, fueron algunas de las respuestas.

Vale mencionar que en días pasados, ‘Chichila’ denunció que su imagen está siendo utilizada para promocionar productos de manera ilegal y así incurrir en el delito de estafa. En diálogo con ‘Lo sé todo’, la esposa de Santiago Alarcón expresó que ”Primero, es un delito que utilicen tu imagen, pero más allá de todo esto, es ¿para qué lo hacen?, a mí me parte el alma esa ilusión de la gente al comprar ese tipo de productos creyendo que va a ser la solución al sobrepeso”.

Asimismo, Navia ha intentado tomar acciones legales en repetidas ocasiones, pues esto no solamente ha ocurrido una vez; pero a pesar de su insistencia no ha obtenido respuesta para dar con el paradero de quienes utilizan su imagen sin su consentimiento.

“Cambian el teléfono, no hay una dirección concreta, todos los procesos que se han hecho hasta con la Fiscalía han sido como que no pasa nada”, enfatizando en que ella no consume productos ‘milagrosos’ y que, por el contrario, ha mantenido dietas balanceadas y también recibe acompañamiento profesional.

“Llevo once años de mi vida comiendo bien, haciendo ejercicio, soy muy juiciosa pero ninguna pastilla va a hacer por arte de magia que pierdas peso ya, en 10 minutos, en 3 días, hoy a un clic. No es cierto, todo tiene un proceso”.

SEGUIR LEYENDO