“Dije que era ladrón, no asesino”: Bruno Díaz insiste en su denuncia contra Gustavo Bolívar

Este sábado el actor colombiano Bruno Díaz volvió a referirse sobre la denuncia pública que hizo en contra del senador Gustavo Bolívar a quien tildó nuevamente de ser un ladrón y un estafador, por un negocio que el político hizo con su hijo Diego Andrés, quien decidió quitarse la vida.

“Fue el evento más doloroso en mi vida”, le dijo el actor al programa de Caracol Televisión, ‘Se dice de mí'.

Díaz aseguró que no hablará acerca de la muerte de su hijo por respeto a su mamá, quien ha sufrido mucho con la situación. Vale recordar, que el actor publicó un video en el que acusa a Bolívar de quedar mal en un negocio que consistía en la instalación de unos paneles solares en el hotel Paraíso Estudio pero se presentó un problema en el pago.

“Acompañé a Diego hasta el hotel y ellos dos rápidamente llegaron a un acuerdo que después se formalizó en un contrato, cuyo objeto fue construir e instalar dos sendas estructuras que produjeran energía solar fotovoltaica y alimentaran con ella al establecimiento”, explicó Díaz quien fue exconcejal de Bogotá.

El contrato, según la denuncia, se inició con el 10% del valor por parte de Bolívar y Diego Díaz, el contratista, asumió un crédito por cerca de 200 millones de pesos para los gastos correspondientes a la contratación de personal, importación de elementos, ejecución de la obra, transportes y alimentación.

“La obra fue entregada a satisfacción y el ‘Falsario’ empezó a disfrutar de inmediato los beneficios, como se observa en la factura del mes siguiente, el consumo se redujo en un 50%. Ahora bien, el ahorro obtenido sería abonado mes tras mes al pago de la deuda hasta cubrir el monto total de la obra; una cifra cercana a 200 millones de pesos. El sistema se llama pago por ahorros y constituye un estímulo a la implantación de las energías limpias porque el contratante no tiene que desembolsar todo el dinero por anticipado, sino que va pagando por ahorros sin castigar su capital”, explicó Díaz en su video.

Este sábado, en ‘Se dice de mí’, el actor insistió en su denuncia contra el senador pero aclaró que nunca lo ha llamado asesino, pues en redes sociales responsabilizan al político por el suicido de Diego Andrés.

“Dije que era ladrón, no asesino. Que quede muy claro eso. Ladrón sí, estafador he dicho”, le comentó a ese programa.

Por su parte Bolívar, también ante las cámaras de Caracol TV, se defendió y dijo que Díaz estaba utilizando la muerte de su hijo para acusarlo. “Nunca lo saqué (a Diego Andrés) siempre fue bienvenido, siempre nos sentamos, nos tomábamos una cerveza y le decía que tranquilo que yo vendía una propiedad, pero llegó la pandemia y ahí sí fue el acabose”, dijo el congresista.

Asimismo, Díaz dejó en claro que no hará más política. “Que no se preocupen, yo he hecho política, fui diez años concejal de Bogotá y he sido candidato, pero ya hace unos añitos tomé la decisión de retirarme del activismo político y dedicarme a escribir”, comentó.

En la denuncia que hizo Díaz, se sumó otro capítulo que es la muerte del joven activista Felipe Pasos amigo desde el 2018 de Diego Andrés y quien también se suicidó.

Hace apenas unos días, Pasos estuvo en revista Semana rectificando la denuncia del actor. “Nosotros en ningún momento, o el papá en su denuncia, está diciendo que Gustavo Bolívar mató a Diego. Lo que nosotros estamos diciendo es que hubo factores que correspondían a un cuadro de depresión por tales motivos. Diego pidió préstamos para poderle cumplir a Bolívar, en bancos, nosotros los amigos le prestamos dinero, entonces él ya no tenía cómo sacar proyectos, entró en una crisis económica supremamente dura. Consiguió un trabajo en el Jardín Botánico y con eso se sustentaba poco a poco, pero se le cerraron muchas puertas de trabajo, de paneles, por lo mismo, porque no tenía cómo trabajar, porque él se había puesto alma y corazón a este trabajo”, sostuvo el activista fallecido.

