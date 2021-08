“El mejor ritmo de vacunación coincide con la detección de Delta”, según MinSalud

Colombia sigue avanzando en la vacunación contra el covid-19, gracias a las dosis adquiridas en acuerdos bilaterales con farmacéuticas y a las donaciones hechas por Estados Unidos. / Colprensa

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, lideró el Puesto de Mando Unificado (PMU) 96 desde la Gobernación de Cundinamarca, donde valoró el ritmo de vacunación diaria alcanzado en la última semana.

“Hemos tenido los mejores días y el mejor ritmo en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. Hoy completamos cinco días con más de 400 mil personas diarias vacunadas”, manifestó Ruiz Gómez, al destacar que se lleva un buen ritmo, coincidiendo con la llegada de la variante Delta al país y los riesgos que implica, de manera que, se hace mucho más relevante seguir aumentado las coberturas de vacunación en los mayores de 60 años.

Así mismo, destacó que se ve que las personas jóvenes están yendo por su vacuna, lo que hace creer que se debe mantener este grupo abierto por lo menos dos semanas para permitir completar la vacunación de los grupos de 25 años hacia arriba. “Y lo que estamos viendo en la evidencia es que hay personas, incluso de la etapa 1, que siguen acudiendo a vacunarse”.

Frente a la variante Delta, aseguró que lo más importante es seguir haciendo un gran esfuerzo desde todas las instancias para cerrar vacunación en personas mayores, labor en la que se deberá avanzar durante esta semana.

En cuanto a la discusión que se ha presentado en las últimas semanas sobre la necesidad de una dosis de refuerzo, el ministro precisó que ese tema está siendo analizado, trabajando con el Comité de Vacunas, la Instancia de Vacunación.

“Estaremos estudiando estos temas durante la semana entrante para definir cuál sería la decisión del país frente a esta posibilidad”, pues sigue siendo un tema complejo, ya que no hay una evidencia concluyente y, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han señalado que no hay que precipitarse, como país se debe avanzar en el estudio profundo sobre este tema particular.

De igual manera, el jefe de la cartera de Salud resaltó que se espera que durante este sábado se aplique la dosis 30 millones, lo que es un hito importante para el país. “Es un esfuerzo de todos los actores, lo estamos logrando, lo podemos hacer. Nuestro objetivo de vacunar 35 millones de colombianos lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos”, detalló el ministro, manteniendo el mensaje de invitación a los ciudadanos a que asistan a los puntos de vacunación.

Sobre Cundinamarca destacó los avances del departamento y resaltó que ha sido emblema en este desafío, “Cundinamarca nos mostró el camino a todos”, detalló Ruiz Gómez. Al cierre del PMU, el ministro insistió en la necesidad de avanzar en la búsqueda activa de la población mayor de 50 años.

Por otro lado, llamó la atención de los ciudadanos para que tengan en cuenta que no todas las pruebas de anticuerpos son efectivas o no tienen la capacidad de detección que se requiere.

Por último, atendiendo las alertas de la Procuraduría General, les recomendó a todos los actores estar pendientes de los falsificadores de carnés de vacunación, quienes se aprovechan de las personas que no quieren o tienen miedo de vacunarse.

Todos debemos estar atentos para hacer las denuncias respectivas que hacen mucho daño a la población colombiana.

“Es una buena noticia, optimista, que hay que ver la esperanza con la prudencia, pero es un hito que podemos afirmar que Barranquilla ha regresado a una mortalidad por todas las causas a niveles de antes de la pandemia”, agregó el funcionario. Este reflejo de reducción de la mortalidad, explicó Fernández Niño, también es consistente con la caída de la positividad, con valores que no se tenían desde marzo pasado.

Momento epidemiológico

Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que se mantiene la tendencia a la baja, que se refleja en una ocupación de UCI del 62 %, panorama que no se tenía desde abril.

En la actualidad, de acuerdo con el director, menos de 3.500 del total de las 12 mil camas están ocupadas con covid. “Este es un panorama alentador que también lo podemos ver en la curva de mortalidad”, precisó Fernández Niño. Ante esto, resaltó que el país cuenta con una tasa de mortalidad de 240 por 100.000 habitantes. “Vemos francamente la caída de la mortalidad, fenómeno que es consistente en las grandes capitales, como Bogotá; en Medellín la caída ha sido más lenta, pero es una caída franca”.

Avances del PNV

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, manifestó que ha sido relevante la dinámica alcanzada en la última semana, luego de dos semanas complejas, que permitieron vaciar neveras. “Tuvimos dos semanas complicadas, pero nos sirvieron para desocupar neveras. Preferimos que se acaben las vacunas, pero que estén en los brazos y no en las neveras”, aseguró Bermont.

