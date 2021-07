Iván Duque se compromete a entregar 20 de las 29 vías de cuarta generación durante su mandato

Este Gobierno entregará 20 de 29 vías 4G, dice Duque al poner en servicio tramo de doble calzada entre Barranquilla y Cartagena

Este sábado el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que durante su mandato, que culmina el próximo año, entregará 20 de las 29 vías de cuarta generación (4G) las cuales se encuentran proyectadas en diferentes regiones del país.

Así lo confirmó el primer mandatario en el municipio de Tubará, Atlántico, donde inauguró siete kilómetros de la segunda calzada que conectará a las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en el Caribe colombiano, donde también anunció que los nueve proyectos restantes serían entregados en un plazo de un año luego de terminar su periodo.

“En total, si yo sigo sumando lo que va a entregar nuestro Gobierno, vamos a entregar 20 de 29 vías de Cuarta Generación (4G) y vamos a dejar las nueve siguientes para ser entregadas en un proceso de 12 meses”, indicó el jefe de Estado durante el evento en el que se dio puesta en marcha de este tramo vial.

A su vez, indicó que en el departamento se está llevando a cabo una inversión de $86.000 millones de pesos para la construcción y adecuación de vías terciarias y se está avanzando en la entrega de un nuevo muelle en el municipio de Puerto Colombia con el Fondo Nacional de Turismo con el que se planea impulsar el sector turístico en la región.

A su vez, anunció que en pocas semanas será entregado el cruce de la Cordillera Central, una de las obras más postergadas que conecta al centro del país con la región cafetera y occidental, conformada 26 túneles, dentro de los que se destacan el Túnel de la Línea y más de 20 viaductos, que reducirán el tiempo de transporte de mercancías y pasajeros.

“Yo no me canso de emocionarme cuando veo que aquí se avanza en la construcción de las obras; no me canso de emocionarme cuando veo que aquí se avanza en la construcción de las obras; esto es competitividad. Y vamos a dejar más de 15 proyectos para que sean adelantados los próximos años que corresponden a las concesiones del Bicentenario”, indicó el primer mandatario.

Dentro de las vías 4G que se llevan a cabo en el país se destacan Girardot – Honda – Puerto Salgar, Bucaramanga - Barrancabermeja – Yondó, Palmar de Varela - Puerta de Hierro – Cruz del Viso, los proyectos Pacífico II, Pacífico III, la Transversal del Sisga, y la conexión de Bolívar – Antioquia.

Con relación al tramo que fue puesto en servicio durante esta tarde, el jefe de Estado confirmó que con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se entregará en pocas semanas la vía 4G que comunica a la capital del Atlántico con la capital de Bolívar, la cual se encuentra en un 96 % de avance.

“Es un tramo que va a beneficiar a cerca de 2,1 millones de ciudadanos, que va a beneficiar aquí al municipio de Tubará, que va a beneficiar también a Puerto Colombia, que va a beneficiar a Juan de Acosta, que va a beneficiar al Luruaco”, manifestó Iván Duque.

Por otra parte, indicó que junto al Ministerio de Hacienda y la ANI se está realizando el proceso de adjudicación del proceso de navegabilidad del río Magdalena, a la vez que se espera avanzar en la adjudicación del Canal del Dique, un proyecto que tardará más de cuatro años, que busca mejorar la movilidad y la adaptación del cambio climático en la región.

