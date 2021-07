En Cali capturaron a alias ’Pablito’, jefe de finanzas de la columna ‘Adán Izquierdo’ de las Farc

En Cali, dieron captura a alias ’Pablito’ tercer jefe de las finanzas de la columna ‘Adán Izquierdo’ de las Farc.

Durante el desarrollo de las operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Bicentenario Héroes de la Libertad, el Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional con el CTI de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, en las últimas horas se logró la captura de alias Pablo o Pablito, señalado de ser el cabecilla de finanzas del GAO residual Compañía Adán Izquierdo.

De acuerdo con las autoridades, el sindicado del delito de extorsión agravado, sería uno de los encargados de financiar los actos vandálicos que se presentaron durante el Paro Nacional en los municipios de Palmira, Buga y Tuluá.

Tras su detención, la Policía Nacional indicó que en las investigaciones se busca establecer si tuvo una presunta responsabilidad en el atentado al CAI ‘La Campiña’ de Tuluá en marzo pasado.

Igualmente, según información oficial suministrada por el Ejército, señala que este sujeto cayó en manos de las autoridades en medio de una operación que se desarrolló en el barrio San Vicente, en el norte de Santiago de Cali.

Según el perfil delictivo de alias ‘Pablito’, cuyo nombre verdadero es José Olmedo Gallego Aguirre, habría pertenecido al frente 59 de las Farc Bloque Caribe y al Sexto Frente, desempeñándose al parecer como jefe de seguridad de alias Sargento Pascuas, en el municipio de Toribío, Cauca.

Asimismo, se informó que durante el año de pandemia, en 2020, este sujeto en compañía de alias Óscar, habría organizado el GAO-r Adán Izquierdo, dedicándose a la extorsión a finqueros y comerciantes en los corregimientos de Combia, Tenerife, Aují, de los municipios de Palmira y Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, el General Miller Vladimir Nossa Rojas, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, informó que “se está investigando si este sujeto sería uno de los encargados de financiar por parte de estos grupos armados ilegales los actos vandálicos que se presentaron durante el Paro Nacional.”

Catorce policías y siete civiles heridos, balance de jornada de protestas de este 20 de julio en Cali

La capital del Valle del Cauca fue protagonista de disturbios entre manifestantes y fuerza pública en el céntrico sector de la Loma de la Cruz, centro de Cali que dejaron un saldo de 14 agentes del Esmad heridos, uno de ellos en la cara, y 7 civiles, afectados por los gases lacrimógenos.

El balance lo presentó el secretario de Seguridad de la ciudad, Juan Carlos Soler, quien aseguró que el 95% de las manifestaciones acaecidas en Cali fueron pacíficas, motivo por el que extendió una felicitación a la ciudadanía, pero resaltó que los choques sí empañaron la jornada de protestas.

Entre las 5:00 p.m. que ya habían terminado las marchas, y las 7:00 p.m., se presentan algunas confrontaciones que al momento dejan como saldo, informado por las red de ambulancias, de 7 personas lastimadas por parte de los marchantes

El funcionario afirmó no contar con datos precisos sobre si los civiles involucrados en estos hechos fueron, o no, heridos en las confrontaciones con la Policía, pero destacó que no ocurrieron heridos de gravedad, ni pérdidas en vidas humanas.

No se sabe si los que atacaron a la fuerza pública, yo no tengo esa información. Pero sé que son por intoxicación de gases, que no hay heridos de gravedad y no hay vidas humanas que lamentar

Con respecto a otras situaciones que perturbaron el orden público de Cali, Soler informó de la incautación de armas largas y bombas hechas por la Policía.





SEGUIR LEYENDO