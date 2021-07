Álvaro Uribe tilda de “corrupta y juguetona” la administración de Daniel Quintero en Medellín

Expresidente Álvaro Uribe y alcalde de Medellín, Daniel Quintero / Archivo

Luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recomendara a quienes van a manifestarse no hacerlo porque grupos al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) querrían infiltrar la jornada de protestas, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó y le hizo duros cuestionamientos a su administración en la capital paisa.

En un primer trino, el también jefe natural del partido Centro Democrático, aseguró que Daniel Quintero amenaza “a las personas pacíficas”, promueve el “vandalismo” y hoy “hace advertencias contra el ELN”.

El comentario de Uribe se da porque Quintero dijo este 19 de julio que: “Sabemos que hay intereses de infiltración de parte del Eln, pero también la posibilidad de que el Eln en su frente urbano nacional quiera poner artefactos explosivos en la ciudad. También que quieran derribar torres de energía, por eso tenemos un dispositivo con el Ejército Nacional que nos acompaña en la periferia”.

Pues bien, las críticas del exmandatario no pararon y reavivó otro round de la ‘pelea cazada’ entre ambos políticos. En un nuevo tuit, el también exsenador dijo que le debe lealtad a los medellinenses y por eso no le importa que se generen controversias con sus sus críticas al burgomaestre de la capital de Antioquia.

Además, Uribe aseguró que los habitantes de esa ciudad están bajo el mandato de una administración “corrupta y juguetona”.

“Por encima de cualquier controversia que se genere contra mi persona pongo por encima la lealtad que debo a ciudadanos de Medellín adoloridos por una administración corrupta y juguetona”, trinó Álvaro Uribe.

Uribe sobre Alcaldía de Medellín

Las marchas que se convocaron para este martes 20 de julio no solo fueron promulgadas por los sectores sociales y obreros, sino también por una buena parte del uribismo que habita en esa ciudad.

Sobre el tema, Daniel Quintero dijo: “A los grupos que están planeando marchas el día de mañana (este 20 de julio), no importa si son con orientación más hacia la derecha o hacia la izquierda, mi recomendación es no salir a marchar, no exponer a los ciudadanos a marchas de ningún tipo porque podrían eventualmente ser infiltradas”, sostuvo el alcalde.

Álvaro Uribe no es el único miembro de esa colectividad que ha cuestionado con vehemencia al mandatario paisa. Por su parte, la senadora uribista Paloma Valencia, sostuvo una entrevista con Infobae Colombia en la que criticó duramente a Daniel Quintero y reiteró su deseo por sacarlo del poder mediante la revocatoria ciudadana.

“Daniel Quintero me parece que hay que revocarlo, no solamente por ser laxo en esta materia del vandalismo y dejar dañar el Metro y espacios públicos de Medellín, que es inaceptable, sino sobre todo porque yo creo que ha dado señales de no tener la capacidad de dirigir una ciudad tan importante como Medellín”, expresó Valencia, quien argumentó los motivos que posee para querer sacar de la alcaldía de esa ciudad a Quintero:

“Me refiero a todo el manejo, por ejemplo, de la EPM, que no es solamente una joya de Medellín y de Antioquia, es un orgullo para toda Colombia. Es la empresa pública más importante de nuestro país, ha tratado de politizarla, ha tratado de meter gente en política para hacer favores políticos, ha destruido el gobierno corporativo de una empresa tan importante llevándola a perder el grado de inversión y llevándola a perder el prestigio que tenía. Ponerse a demandar por el tema de Hidroituango a la propia empresa, pues a mí me parece que son muestras de que es una persona con más apetencia política que visión del futuro. Yo por eso he acompañado la revocatoria”, expresó a Infobae.

