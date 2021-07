SobrioChallenge, el reto con el que Maluma invita a sus seguidores a bailar en la ducha

Maluma, reggaetonero colombiano, reveló detalles de su intimidad en la miniserie 'The Making of 7 Días en Jamaica'. Foto: Instagram

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma en el medio artístico, sorprendió a sus 58 millones de seguidores de Instagram iniciando la semana con un video en la ducha. El cantante colombiano realizó este video para proponerle un reto a sus fanáticos con su nueva canción ‘Sobrio’.

“¿Quien no ha cantado en la ducha su canción favorita?”, escribió el cantante paisa en su publicación que ya supera los 13 millones de reproducciones, el millón de ‘me gusta’ y los 14 mil comentarios. Precisamente, en el video Maluma está bajo la ducha y se escucha de fondo su nueva canción, entonces el artista toma la botella de shampoo que tiene a su alcance y la usa como micrófono mientras sonríe a la cámara.

Además de encender las redes al aparecer sin camiseta y llevarse varios comentarios resaltando su figura por parte de sus seguidores, el colombiano sí generó que sus fanáticos más fieles usen su canción para realizar el mismo reto. Maluma mencionó que quería ver los videos de sus seguidores, y el hashtag #SobrioChallenge en Instagram ya acumula más de 200 videos entre los cuales se encuentran a los seguidores del paisa interpretando su nueva canción mientras están en la ducha.

Mientras muchos de sus seguidores se han sumado al reto con el mismo estilo de Londoño, cantando la canción y realizando algunos pasos de baile muy sensuales, otros le han encontrado el lado cómico al video y ya hay algunos en los que hay caídas y unos cuantos golpes en la ducha por estar bailando. Hasta ahora, el cantante ha compartido unos de estos videos, especialmente, aquellos en los que los fanáticos sorprenden con alguna caída.

El video al parecer fue grabado por el amigo, colega y compadre del paisa, Pipe Bueno, pues el artista de música popular comentó “Papi háblame el manejo de la cámara de ese video…. Creo que me está llamando Jessy terrero pa’ contratarme”.

“Esta es una historia con la que muchos se van a identificar. Estoy seguro”, así describió Maluma su nueva canción Sobrio, un sencillo en el que habla de lo grave que es combinar alcohol con desamor, sobre todo cuando se tiene el celular en la mano, según él, una mezcla como estas solo sirve para “cagarla”, “la canción también manda un mensaje de que no hay que tomar tanto para no arrepentirse de nada”. Además, el artista explicó que este nuevo lanzamiento es parte de su proceso de buscar producciones completas que no sean más de lo mismo.

“Sobrio, mi nueva canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy emocionado con la ayuda de Dios esta se va lejos”, escribió el músico antioqueño en su cuenta en Instagram

En este nuevo tema, el “dembow”, el ritmo del reguetón, empuja a la canción a un pop bailable, y lo acompaña de un fuerte componente melódico y una letra cercana a baladas orquestadas que dominaron por décadas a la música latina. El tema salió acompañado de un video grabado en Los Ángeles que muestra a un Maluma haciendo el ridículo en un club nocturno, en el que la dueña de su corazón, la modelo israelí Eden Fines aparece con su nueva pareja, Scott Disick, conocido por ser el padre de los hijos de Kourtney Kardashian.

Además del lanzamiento del tema, el artista prepara una ambiciosa gira que comenzará en septiembre y espera con “muchas ganas” el estreno en mayo de 2022 de su película “Marry Me”, que protagoniza con Jennifer López y Owen Wilson. La gira será presentada en varias ciudades de los Estados Unidos. En total serán 25 los lugares a los que el paisa llevará su música.

