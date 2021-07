Margarita Rosa de Francisco dijo que J Balvin es “sexy”, pero que debe preocuparse más por Colombia

Actriz Margarita Rosa de Francisco y cantante J Balvin. Fotos: Colprensa.

El apoyo del reguetonero paisa J Balvin a Cuba por la represión que viven sus ciudadanos por el gobierno de Miguel Díaz-Canel en el marco de las protestas sociales ocasionó duras criticas al cantante. La actriz Margarita Rosa de Francisco se unió a los comentarios, pero lejano de enviarle insultos, le dejó una exhortación.

J Balvin

En Twitter, Balvin escribió “#SOSCuba”, el hashtag con el que millones de ciudadanos intentan visibilizar lo que vive ese país centroamericano actualmente, lo que desató una ola de arremetimientos en su contra.

Margarita Rosa se pronunció varias veces sobre el tema y en primera instancia le dijo: “J Balvin: #SOSCuba pero también sos Colombia”.

Dicho tuit alborotó a la opinión pública y diversos medios de comunicación, así como tuiteros e internautas reaccionaron diciendo que la actriz había increpado al cantante de ‘Mi gente’ y ‘Rojo’.

Tras la controversia, de Francisco aclaró las intenciones de su supuesta pulla al artista paisa y aseguró que la inquieta que los famosos colombianos se pronuncien sobre las crisis de otros países pero no de la tierra que los vio crecer y llegar a ser exitosos.

“Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo”, expresó Margarita.

Tras recibir varios comentarios a favor y en contra por sus críticas a J Balvin, la expresentadora de ‘El Desafío’ volvió a colocar otro de sus particulares trinos, reveló el gusto que tiene por el intérprete de ‘Qué más pues’, aseguró que le alegra la fama que tiene, pero le gustaría que fuera más activo en visibilizar a su país natal, Colombia.

“A mí me encanta J BALVIN. Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”, trinó Margarita Rosa.

Cabe recordar que la actriz, quien es afín al petrismo (ideología que promueve los ideales del senador Gustavo Petro), es muy activa en Twitter y ha ganado gran reconocimiento en la opinión pública por sus tajantes posiciones políticas y coyunturales.

Por el contrario, J Balvin ha sido cuestionado en repetidas ocasiones porque, a pesar de que tiene gran éxito en el reguetón a nivel mundial, cuando se trata de opinar sobre su país, suele guardar silencio u opinar, como dicen los internautas, de manera “tibia”.

El último pronunciamiento del cantante medellinense fue a las 10: 41 de la noche del pasado domingo 11 de julio. El tuit generó miles de reacciones y memes en contra de Balvin que, en su mayoría, juzgan el actuar del intérprete de ‘Mi gente’ frente a su preocupación por el país, además criticaron su forma de hacer publicidad en su música bajo el nombre de Medellín cuando, en la realidad, según ellos, no se preocupa por su ciudad y país natal.

Entre los comentarios que resaltaron fueron aquellos que calificaron al artista como una vergüenza nacional. “Ya sabemos que su dolor y empatía, es selectiva. Para otros países sí, pero para Colombia NUNCA. Y después termina abanderándose de Colombia, y gritando a los cuatro vientos que es colombiano. Ja, pena es lo que da”, se lee en uno de los miles de trinos que rodearon esta situación y que se pueden leer con tan solo dar un corto vistazo en las respuesta al tweet del reguetonero colombiano. En contra parte, ciudadanos cubanos agradecieron la visibilidad que José, nombre de pila del Balvin, le está dando a la compleja crisis.

SEGUIR LEYENDO: