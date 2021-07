Margarita Rosa de Francisco le propone al Pacto Histórico lista cerrada “llena de líderes sociales” para el Congreso

Senador Gustavo Petro y Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana. Fotos: Colprensa.

Este martes la actriz y presentadora, Margarita Rosa de Francisco, quien apoya abiertamente al Pacto Histórico, la coalición de izquierda para las elecciones de 2022, les hizo una propuesta pública, en medio de la discusión sobre el mecanismo para presentar candidatos al Congreso.

En un tuit la artista dijo que este movimiento debería tener una lista cerrada para los candidatos al Congreso. Es decir, que la coalición no tenga candidaturas individuales sino que se vote solo por el logo del Pacto y así repartir los votos de acuerdo a una lista que maneja internamente el partido, evitando que muchos de los apoyos se vayan hacia uno o dos candidatos y, por el contrario, se le dé la oportunidad a nuevas caras como líderes sociales, pidió de Francisco.

“Esa piñata en que se convierte el tema de las listas al Congreso es de una vulgaridad atroz”, señaló la actriz.

Frente a esto, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar le dijo a este medio que la discusión sobre las listas la están teniendo hace varios meses y que la semana pasada esperaba que se definiera pero el Polo Democrático aplazó la decisión “porque ellos son partidarios de la lista abierta y nosotros de la lista cerrada. Cuando salgamos con esa definición de si es abierta o cerrada, entramos a una etapa de inscribir a la gente, porque hay mucha gente que está pidiendo pista para entrar al Pacto Histórico y la idea es que se abra una etapa de inscripción y después viene el consenso político de quiénes van a estar en la lista tanto del Senado como en las regiones en la Cámara”.

En esta entrevista el senador dijo que si la lista es abierta, él siente la responsabilidad de volverse a presentar como candidato “porque con mi votación puedo jalar a varios candidatos que no logren tantos votos. Si es cerrada había dicho que no iría porque ya es la persona la que votaría por el logo del Pacto Histórico y ahí ya no van nombres, sí hay una lista de nombres, pero en sí la gente vota es por el movimiento político y aprovecho esas papaya para salirme porque la verdad necesito hacer otras cosas fuera de la política para no quebrarme”.

También dijo que la batalla principal que tiene su movimiento político es evitar que se colen más ‘manguitos’, haciendo referencia al senador Jonathan Tamayo, quien llegó al Congreso con el aval de izquierda pero apoyó al uribismo. “Ninguna persona puede llegar aquí con intereses diferentes a la de cambiar el país, que si somos gobierno no nos pidan puestos, ni favores, aquí necesitamos compromiso de verdad”.

La pregunta autocrítica de Margarita Rosa al petrismo

En medio del debate de hace unas semanas en el que el Pacto Histórico presentó a Roy Barreras y a Gustavo Petro como candidatos de la coalición, la actriz cuestionó a los participantes por sus errores del pasado, a lo que Petro respondió que votar por [Alejandro] Ordoñez es un ‘mea culpa’, además de no haber accedido al proceso de paz de 1984 cuando era miembro de la guerrilla del Eln.

“Cuando fui alcalde de Bogotá metí plata en avenidas y hubiera hecho más sedes universitarias, hicimos seis, pero hubiera hecho más universidades que era mucho más importante que las avenidas”, sostuvo Petro. Aseguró además, que se arrepiente de no haberle ganado a Iván Duque porque pudo haber hecho más.

Por su parte, el senador Roy Barreras aseguró que de lo que más se arrepiente es haber creído en la ‘Seguridad Democrática’ de Álvaro Uribe hace 14 años.

