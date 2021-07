Sara Uribe respondió a quienes la llaman “gordita” por sus 10 kilos de más

Foto tomada de Instagram @Sara_Uribe

Sara Uribe es una de las modelos más reconocidas del país, entre otras cosas, por su paso en el popular reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, de RCN Televisión, del cual se llevó el primer lugar en 2012.

Desde entonces, su esbelta figura y hermoso rostro han figurado en portadas de revistas, cuadernos y cientos de campañas publicitarias. Motivo por el cual sus seguidores suelen notar cualquier cambio que tenga su cuerpo, como los ocurridos desde el nacimiento de Jacobo (enero de 2019), pues según ella misma admitió, actualmente está pesando 10 kilos más de lo que solía hacerlo en años anteriores.

Y aunque todavía luce espectacular, hay quienes le han dicho que se ve “gordita” y para estas personas compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el cual dice que aprendió a quererse bajo cualquier circunstancia.

“Me aprendí a querer mucho: sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis 10 kilos de más, celulitis, cicatrices, sin ombligo –porque después les cuento qué me pasó– y con todo lo que me ha pasado en la vida me quiero amo (...) Ya no me da pena salir a la calle como una loca, gritar, emborracharme y reírme cuando quiero hacerlo... no me da miedo”, comentó Sara Uribe.

Además, menciona que a pesar de no cohibirse con ningún tipo de comida, suele corregir todos los errores que puedan presentarse en su rutina de alimentación.

“Hay unas personas que me están escribiendo: ‘¡Ay, cómo se ve de gordita!’, ‘¡Ay, que la barriga!’. Amiga, disfruto comerme una mazamorra, tanto como lo hago cuando entro a un proceso en el que digo ‘no puedo hacer más esto porque me estoy haciendo daño’. Disfruto cuando me voy a dar amor y hago ejercicio, porque me gusta verme la nalga grande y mis piernas tonificadas, para ponerme mis cacheteros y verme bien sexy”, añadió la también empresaria.

También explicó que el pasado 30 de junio fue un día muy especial en su vida, pues dice que hace un año pudo “volver a vivir”.

“Yo volví a sentirme viva, fuerte y llena de luz, a gritar, correr, saltar y pararme de la cama. Hoy hace un año yo salí de un proceso muy difícil en mi vida y hoy estoy muy feliz porque crecí espiritualmente como ustedes no se alcanzan a imaginar. Hoy es un día muy especial, para celebrar y decirles a ustedes que pueden ser bonitas físicamente, espiritualmente, con todos sus defectos y lo que esto le acarrea”, señaló Uribe.

Fue entonces cuando los seguidores de la modelo paisa comenzaron a especular, pues aunque ella no mencionó a qué episodio de su vida se refería específicamente, muchos dicen que habla de su ruptura con el futbolista Freddy Guarín, ya que justo el 30 de enero de 2020 (día del cumpleaños del jugador) comenzaron a generarse los rumores alrededor del rompimiento, tras un seco mensaje de felicitación que le envió la modelo al deportista.

Por último, Sara Uribe habló de la caída que tuvo hace unos días cuando iba de camino al gimnasio y que causó bastante gracia entre sus amigos, familiares y seguidores, pues ella no dudó en compartir el video del momento. “Estoy que me muero por el gimnasio y por la caída de ayer, menos mal las nalgas soportan todo lo que se venga encima. Los amo”, concluyó.

Vea aquí las declaraciones completas de Sara Uribe contra los que le dicen “gordita”: