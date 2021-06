María Legarda reveló por qué terminó con su exnovio

María Legarda junto a su exnovio. Fotos: cortesía.

Luego de más de un año de que María Legarda, hermana del recordado artista Legarda, terminara su relación con el abogado, Harrell Gunn, esta entregó nuevos detalles sobre la razón que detonó en la ruptura.

Si bien la propia influenciadora había confirmado hace ya varios meses sobre la ruptura con su pareja, su confesión ocurrió en un video difundido a través de su cuenta de TikTok. Allí, acompañada de la canción ‘Gracias a ti’ de Pitizion, y con algunas lágrimas en su cara empezó a narrar lo sucedido:

Esta es la historia: “Después de seis años juntos me enteré que él fue infiel con muchas mujeres. Nunca me lo esperé, él dijo que nos íbamos a casar. Lloré por meses, me sentí como una estúpida. Me sentí como si no fui suficiente. Pero sequé mis lágrimas y me di cuenta que él no me merecía. Me mudé al otro extremo del país, empecé de nuevo y encontré mi fuerza y felicidad”, publicó cerrando con una sonrisa.

“Si yo pude superarlo, tú también! Que no se te olvide lo que vales y lo importante que eres”, escribió en la grabación que, al 24 de junio, ya tiene más de 978 mil reproducciones, 69.700 ‘me gusta’ y 450 comentarios.

Video de María Legarda en la que explica por qué terminó con su exnovio. TikTok: @misslegarda.

El apoyo no se hizo esperar por parte de sus seguidores desde entonces, e incluso, muchos que expresaron por una situación similar encontraron en su declaración un motivo para salir adelante. “Si esta mujer pudo superar una relación de 7 años justo a punto de casarse yo puedo superar una de dos años definitivamente, querer es poder”, escribió una de las usuarias. “Llevo 3 meses y no es fácil”, y “sí se puede”, dijeron algunas más.

Entretanto, otro puñado la invitó a seguir con su vida, sin dejar a un lado la admiración varias le guardan: “Definitivamente vales mucho, él no merecía una mujer tan maravillosa como tú lo eres, así que hacia adelante hermosa, Dios te mandará alguien especial”, “y luego de tanto sufrimiento te quedó un cuerpazo, amor propio necesitamos todas”.

El ‘perreo’ que dejó con la boca abierta a sus fans:

Recientemente, María Legarda subió un video a su cuenta de Instagram en la que se la ve bailando un reguetón muy seductor con el fin de promocionar el nuevo sencillo de su hermana, Daniela, llamada ‘Finas’, el cual se lanzó hace algunos días.

En la grabación esta se encuentra acompañada de otra mujer, con quien realiza una intensa coreografía, y que también da cuenta de su talento para el baile: “Finas y dispuestas pa’l perreo”, escribió en la publicación que ya alcanza más de 500 mil reproducciones, 53.800 ‘me gusta’ y 537 comentarios.

“Es una canción que me encanta, siento que ahora he encontrado mi sonido y ‘Finas’ es una muestra de todo lo que se viene este año, una locura que he hecho con mucho amor. La canción me tiene muy alegre porque se trabajó con una gran producción y es algo muy diferente a mis anteriores canciones”, contó Daniela Legarda a KienyKe.fm.

Pantallazo. Tomado de: Instagram @misslegarda.

Nuevos proyectos y respuesta a críticas:

La ‘influenciadora’ colombiana también apareció recientemente en redes, esta vez, con un mensaje para quienes critican las imperfecciones de las personas. Ello, en el marco del proyecto que iniciará en la plataforma de suscripción, OnlyFans

“Quiero que mis fans se conecten conmigo y sepan quién es la verdadera María Legarda. [...] Muchas veces ven en redes los cuerpos perfectos, las poses, que todos hacemos las poses perfectas. Aquí les voy a mostrar todas mis imperfecciones sin editar, sin nada”, expresó

