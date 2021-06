Catalina Gómez reveló su edad, y no es la misma que aparece en internet

Son muchas las preguntas que suelen hacerse los internautas sobre la vida privada de las figuras de la farándula colombiana, entre las preguntas que más se hacen están la vida amorosa y su edad. Sin embargo, una lección que se ha aprendido con el paso de los años es que no todo lo que está en internet es real; por ejemplo, la edad de Catalina Gómez, presentadora de ‘Día a Día’.

Una pregunta rápida en los buscadores sobre la edad de la paisa da cuenta de que tiene 40 años. Además, como la edad de las famosas colombianas es una constante pregunta, también relacionan esta búsqueda con la edad de Carolina Cruz, Andrea Serna y Carolina Soto, con quienes Gómez figura como algunas de las presentadoras más queridas y famosas del país.

Internet señala que la presentadora del programa matutino nació el 18 de noviembre de 1980, razón por la que tiene 40 años; sin embargo, esta información está equivocada. Así lo confirmó la misma presentadora en una reciente entrevista que tuvo con el medio digital Pulzo.

La presentadora reveló que, en realidad, tiene 42 años, aunque no se refirió a que en internet aparezca una información diferente. Lo cierto es que Catalina Gómez nació en 1978 y ha sido una de las presentadoras que más tiempo ha estado en las pantallas de la televisión colombiana en el horario matutino, pues presenta el programa ‘Día a Día’ desde 2006.

Por otro lado, apenas Gómez confirmó que tiene 42 años, al igual que su compañera Carolina Cruz, en internet se modificó la información. Ahora en Wikipedia, ya aparece que la presentadora nació el 18 de noviembre de 1978 y que tiene 42 años.

La presentadora también habló de su vida amorosa, señaló que el amor de su vida es Juan Esteban Sampedro, padre de su hija Emilia y con quien lleva casada 13 años. Además, confesó que en 2007 presentaba Día a Día en las mañanas y debía volver al canal en las noches para presentar la sección de entretenimiento del noticiero de las 7:00 p. m., pero con el nacimiento de su hija tuvo que renunciar al noticiero porque no tenía suficiente tiempo para su hija.

De hecho, contó como anécdota que para reemplazarla llegó Catalina Gómez Sánchez, presentadora del noticiero. “Gente del noticiero me escribe y me dicen ‘Cata, teneos tal noticia en Soacha’, y yo les digo ‘no, esta es Cata Día a Día’, también me llegan correos de la gente”, dijo a Pulzo.

Durante las últimas semanas a Catalina Gómez y a sus compañeros de trabajo les ha tocado aclarar en múltiples ocasiones que Laura Acuña no estará en el programa, pues después de que la presentadora, que por años hizo parte de la competencia de ‘Día a Día’, estuviera de invitada en su primer programa presencial, los televidentes creyeron que Acuña remplazaría a Carolina Cruz, quien se encuentra en licencia de maternidad.

Sobre esto, Carolina Soto recientemente dijo que son falsos los rumores que circulan e indican una supuesta salida de Carolina Cruz, pues aclara que continúa vinculada al proyecto, solo que se encuentra dedicada a su recién nacido. Además, mencionó que espera tener de vuelta a su colega en un mes, aproximadamente.

“¡Eso es mentira! Caro sí trabaja en ‘Día a Día’, lo que pasa es que está en licencia de maternidad porque tiene un bebé chiquito”, aseguró Carolina Soto.

La presentadora señaló que muchas personas continúan confundidas tras la aparición de Laura Acuña en la emisión del pasado 31 de mayo, pues creyeron que la presentadora haría parte del programa, Soto aclaró que tan solo fue una invitada especial.

“Creo que mucha gente quedó confundida porque tuvimos a Laura Acuña el primer día en el que volvimos al set, para que ella nos revelara la noticia de que iba a ser parte de ‘La voz’, pero ella no está en nuestro programa, solamente la tuvimos de invitada ese día y ya”, advirtió la presentadora.

