Eliminan proyecto que proponía multa automática a quienes no renovaran el SOAT

Durante su tránsito en el Senado, el proyecto de incentivos para las buenas prácticas de los conductores perdió su rumbo original e incluyó sanciones, como la imposición de una multa automática por la no renovación del SOAT.

La multa, que beneficiaba con el 10% al sistema de seguros, despertó la oposición de los sectores automotores y algunos senadores que le habían restado apoyo a la iniciativa, que ya se enfrenta al último debate para ser aprobada.

Ahora, en la ponencia para el segundo debate en el senado, el polémico parágrafo fue eliminado. Según el equipo ponente, la multa automática y algunas otras modificaciones se realizaron para que el proyecto vuelva a su objetivo original que es promover las buenas prácticas de los conductores en las vías a través de incentivos.

“Yo quiero informarle a todos los colombianos que el proyecto del SOAT solo trae beneficios, no trae multas ni sanciones automáticas, premia a los conductores que tienen buen comportamiento en las vías, con descuentos que van desde el 10 hasta el 20 por ciento, combate la evasión y le pone freno a esas excesivas comisiones que hoy se están llevando los intermediarios”, afirmó la senadora Ana María Castañeda, ponente de la iniciativa.

La senadora Castañeda también aclaró que los incentivos son contemplados para los vehículos que deben adquirir el SOAT, es decir, tanto carros como motos, los cuales se trata de acciones afirmativas para promover el buen comportamiento.

“Si en el año inmediatamente anterior al vencimiento de la póliza, el conductor de carro o de moto registra un buen comportamiento vial, tendrá derecho a un descuento del 10% por ciento sobre el valor de la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; en caso de ser dos años consecutivos tendrá el 15%, y si se destaca durante 3 años consecutivos tendrá una reducción del 20%” especificó la congresista.

“Le apuntamos a disminuir la siniestralidad a través de los incentivos económicos, lo que sin lugar a dudas impactará en los valores de la prima que hoy se cobran. Dejamos en claro que no existen multas automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado; no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo”, agregó Castañeda.

Sin embargo, en la Gaceta 492 del Congreso de la República del 25 de mayo de 2021, sí se había incluido un parágrafo en el artículo 3, en el que se establecía que la no renovación del SOAT en los términos de ley acarrea la imposición de una orden de comparendo.

Finalmente, el texto que los ponentes darán para el último debate no incluirá esa multa y mantendrá los incentivos para aquellos vehículos que no se vean involucrados en accidentes el año anterior a la renovación.

Es decir que si usted no obtuvo multas de tránsito o se vio involucrado en accidentes durante el año anterior a la fecha de renovación del SOAT, recibirá un descuento del 10% en la póliza; por dos años de ese comportamiento recibirá 15% y por tres años recibirá el 20% de descuento.

Por otra parte, según la senadora Castañeda, el proyecto contempla la posibilidad de que las compañías aseguradoras ofrezcan una cobertura complementaria de responsabilidad civil a terceros por daños materiales en choques simples, la cual será voluntaria para los tomadores de SOAT.

El proyecto también establece que las compañías aseguradoras podrán cobrar 5% de comisiones a los intermediarios del SOAT, monto que será aplicado al cubrimiento de los incentivos de la ley y la sostenibilidad del sistema.

Adicionalmente, “ordena que se actualicen las nomenclaturas de precios de procedimientos que se realizan a través del SOAT (regulación que se mantiene desde 1997) permitiendo la optimización de los recursos, y propone agilizar procedimientos de choques simples con el uso de herramientas tecnológicas”, señaló la oficina de la senadora.

