Las palabras del ‘Chiqui’ García, el único técnico que ha sido campeón con Millonarios y Tolima

Esta tarde, a las 3:00p.m., se enfrentarán Millonarios y Deportes Tolima para disputar el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay. El equipo embajador, en esta ocasión, jugará en condición de local en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

Pocos han sido los directores técnicos que han llegado a llevarse el título con diferentes clubes. Solo nueve lo han conseguido con dos equipos diferentes y solamente dos celebraron con tres equipos, Gabriel Ochoa Uribe y Luis Augusto ‘el Chiqui’ García. Este último tuvo la oportunidad de hacer historia coronándose campeón con los dos equipos que esta tarde disputarán la final.

En una entrevista para el diario El Espectador contó cómo fueron esos dos momentos en llegar su equipo hasta el último momento y quedarse con el título. Cuando ganó con el Tolima, las condiciones del juego fueron especiales, ya que dentro de su plantilla contó con jugadores prestados de Cali y la final fue contra este mismo equipo.

“Con ese equipo del 2003 pasó una cosa particular. Humberto Arias me prestó cinco jugadores del Cali y el senador Gabriel Camargo me los aceptó. Con ellos le ganamos la final por penaltis al Cali precisamente, un gran mérito y muestra de profesionalismo de los jugadores”, confesó en la entrevista.

Además, le contó a ese diario cómo veía a los dos técnicos, Hernán Torres o Alberto Gamero de Deportes Tolima y Millonarios, respectivamente. “Ambos entrenadores tienen carreras muy respetables, se han hecho a pulso y han logrado a través de los años que su trabajo sea reconocido”.

Para García, el entrenador del equipo bogotano fue un acierto para el equipo. “A Alberto siempre le digo en broma que lo bajé de un palo y lo traje a Bogotá. No me sorprende lo que ha pasado en su carrera, porque siempre vio bien el juego. Futbolísticamente, nosotros lo criamos, con Darío Vélez y Gonzalo ‘Garrincha’ Guzmán”, contó.

Y agregó que, sobre Torres, lo tuvo un par de días como jugador. “A Hernán, en cambio, lo tuve como futbolista unos pocos días no más, cuando pasé de Envigado a Medellín. Él estaba en ese grupo, pero yo tenía en mente a otros arqueros, entonces le di el pase y la opción para que fuera a jugar a otro lado. Es un hombre de personalidad y eso lo ha reflejado en los grupos que ha dirigido”.

Además, confesó que no tiene un favorito en esta final ya que, según él, este campeonato ha sufrido, principalmente, por la pandemia, entonces así es muy difícil hablar de uno.

“Ha sido un campeonato muy complicado, irregular, sin continuidad. Los jugadores y entrenadores han tenido que afrontar muchas dificultades, no solo por la pandemia, sino también por jugar en horarios y condiciones inusuales. Es fácil criticar desde afuera, pero son seres humanos que, como todos, tienen sus dificultades en emergencias como estas. Hay confusión e incertidumbre en la sociedad y eso lo sienten también los deportistas; eso influye”, puntualizó.

