‘Daniela’ de ‘Padres e hijos’ vuelve a responder ante las críticas sobre su apariencia física

Foto de redes sociales

Ana Victoria Beltrán se convirtió en una de las actrices más recordadas de la serie Padres e Hijos gracias a su personaje de ‘Daniela’, incluso, cuando han pasado ya casi doce años desde su última emisión en la televisión nacional, en agosto del 2009, la actriz sigue siendo reconocida con el nombre de ese personaje ficticio que hizo parte de algunas de las 17 temporadas que tuvo esa producción colombiana. La actriz tiene 41 años, y ahora se dedica a otros proyectos, como su restaurante de comidas rápidas. Recientemente, en sus redes sociales, algunos internautas cuestionaron su apariencia física, y ella decidió contestar ante las críticas.

En una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Ana Victoria recibió comentarios de todo tipo, sin embargo, aquellos sobre su cuerpo y su edad llamaron su atención: “Victoria, ¿qué te pasó? en la cara te ves más demacrada o más viejita”, se leía en algunos de los mensajes de quienes decidieron participar de la actividad. La actriz, en una video respuesta, y con una risa, contestó, “me envejecí y le puse filtro al celular”.

Ante los constantes comentarios que le hacen a Beltrán sobre su apariencia física y su edad, algunos seguidores han optado por dejarle comentarios positivos en algunas de sus fotografías de Instagram, en donde le aseguran que su edad le ha llegado de la mejor manera, y en donde la invitan a no prestar atención a aquellos comentarios que buscan hacerla sentir mal.

En semanas pasadas, otra persona generó que la actriz contestara enfáticamente respecto a un comentario que aseguraba que ella nunca había tenido éxito como actriz, “bueno, no sé. Para mí yo sí he tenido mucho éxito como actriz (...) éxitos personales (...) me siento una mujer muy exitosa”, manifestó Beltrán.

Ana Victoria Beltrán

De estas estas dinámicas de preguntas y respuestas, salió uno de los comentarios que más llamaron la atención de los fanáticos de Padre e Hijos, pues fue la misma Ana Victoría quien dijo que no cierra a la idea de querer volver a participar en una nueva versión de aquella serie.

Uno de sus seguidores le preguntó que si hipotéticamente se realizara de nuevo aquella producción, que acompañó a los colombianos durante más de diez años, volvería a participar con su papel de Daniela Franco, a lo que ella contestó, ‘de pronto’, “no sé. De pronto, pues la gente me sigue viendo como ‘Daniela’ y bueno (...) No sé”. Ana está alejada de la televisión desde hace varios años, y ahora dedica su tiempo a su restaurante ‘V&V Comida Bendita’ y a su academia de actuación, modelaje y artes. ‘V&V Studio Agencia’.

Ana Victoria fue noticia a finales del 2020 por su divorcio de Elkin Leonardo Parra, con quien se casó el 5 de agosto de 2017. “Hoy el día más importante de mi vida finalmente me casé de verdad. Les comparto mi alegría. Te amo esposo mío”, escribió la actriz durante los días de la ceremonia nupcial. En abril de 2019 nació Laura Sofía la primogénita de Ana Victoria Beltrán y su pareja.

En el programa de chismes del Canal Caracol, La Red, se confirmó que la actriz estaba en proceso de separación: “la actriz nos confirmó que está en todo el proceso del divorcio, pero no quiso ahondar en los motivos. Aseguró que se encuentra muy tranquila al lado de su pequeña hija”, relataron los presentadores.





Seguir leyendo: