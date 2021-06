Video: ‘Epa Colombia’ les reveló a sus seguidores todos los tratamientos estéticos a los que se ha sometido

Epa Colombia revela todos sus secretos de belleza y los tratamiento estéticos a los que se somete.

En compañía de su nueva amiga, la también influenciadora Koral Acosta, quien es conocida como ‘La reina de la extravagancia’, Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, le contó a sus seguidores y compradores de keratina, que en las dos últimas semana, empezó un tratamiento para engrosar sus piernas, tema que causó interrogantes por todos los tratamiento que se realiza, a lo que ella respondió que efectivamente sí se hace algunos retoques para mantener sus cirugías.

Desde que empezó en el mundo de las redes sociales, en 2014, ella decidió someterse a varias cirugías, y por medio de sus historias de Instagram, en las últimas horas, la joven de 22 años, confirmó que se aplica hormonas femeninas en sus piernas, método que le ayuda a tener una un tren inferior más tonificado.

Asimismo, comentó que se somete a tratamientos para tener su cuerpo tonificado, ella va al gimnasio; sin embargo, se hacen tratamientos con quemadores de grasa, los cuales se los inyectaron en su abdomen.

En cuanto al rostro, la empresaria reveló que se hacen inyecciones de bótox en la frente, en sus mejillas hilos tensores, además, indicó “Nos estamos rellenando para que se nos vea marcada la cara”, mientras se tocaba la parte inferior de la cara.

De igual manera, su amiga Koral, contó que a pesar que ella tiene sus labios “infectados” de biopolímeros se están sometiendo al procedimiento de plasma para darle luminosidad al rostro.

“Yo merezco crecer y salir adelante”: ‘Epa Colombia’ reveló el nombre de la universidad en la que estudiará

El pasado 3 de junio, Daneidy Barrera Rojas, le contó a sus seguidores que ofreció una charla donde comenzará sus estudios profesionales para capacitarse de la mano de maestros y expertos, con el fin de llevar a lo alto su empresa de keratinas.

Aunque la bogotana ha expresado en diversas ocasiones que en el pasado no pudo ir a la universidad ni formarse bien en términos de educación debido a la falta de recursos económicos, sí ha demostrado que es una mujer de armas tomar y que pudo salir adelante con su emprendimiento de productos para el cabello, con el que hasta ha generado empleo en el país.

Es por este motivo que ahora, para ella, es una gran razón de orgullo contar con un programa de estudios que pronto comenzará y en el que aportará desde su experiencia con su negocio a los colombianos que también quieran salir adelante, como ella lo hizo.

Así las cosas, ‘Epa Colombia’ anunció que entrará a la Fundación Universitaria Colombo Germana (Unigermana), en donde eligió estudiar la carrera de Administración. Pero no solo esto, Daneidy Barrera Rojas mencionó que espera implementar en la institución sus conocimientos y experiencias con su empresa.

“Estoy súper feliz de estar aquí, además de que me están dando la oportunidad de cada día salir adelante, de poder seguir generando empleo y seguirle cambiando la vida a muchísimas personas. Y qué lindo es venir cada día aquí a capacitarme y seguir creciendo, y con toda la experiencia que he adquirido allá en mi empresa, con las personas que he trabajado, implementarla acá para enseñarle a muchísimas personas que podemos salir adelante y emprender”, fueron las palabras con las que la empresaria inició su discurso.

“Creo que salir adelante en Colombia es muy difícil, yo creí que era fácil. Y ahora que estoy en este proceso, cada día mi vida se vuelve más difícil porque yo antes era una mujer muy normal y el éxito te lleva a todo lo que está pasando, a estar colocando la cara”, expresó la bogotana.

Así mismo, dio detalles sobre cómo funciona su negocio y cuáles son sus objetivos principales. Dijo que su idea es capacitar con todas las herramientas a cualquier tipo de mujer, sin importar su estrato social, sus creencias, su raza ni su edad, para que aprendan a hacer las keratinas y para que, a su vez, conozcan el movimiento de una peluquería, por si quieren emprender sus propios negocios o trabajar a domicilio.

“Gracias a todas las personas que me acompañaron en esta charla. Yo me siento muy feliz y agradecida, y espero cada día ir mejorando y más que, muy pronto, voy a estar estudiando en esta gran universidad. Me llena de gran felicidad que me apoyen con mi emprendimiento”, concluyó ‘Epa Colombia’.





SEGUIR LEYENDO