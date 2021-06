“El tono egocéntrico de Petro no es invento mío”: Daniel Samper Ospina desata nuevo debate

Periodista y youtuber colombiano Daniel Samper Ospina / Colprensa-Alvaro Tavera.

Este martes 15 de junio, el senador Gustavo Petro compartió una columna de opinión de Alfredo Serrano Mancilla en la que habla de la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) que reveló que Petro sigue liderando la intención de voto en Colombia con un 30 %, seguido de Sergio Fajardo con el 14 %.

“Le propongo a Colombia un cambio de verdad. Un cambio hacia la paz, hacia la democracia, hacia una sociedad productiva y justa. Si no deseas el cambio no votes por mi, si no deseas la paz no cambies el Congreso”, dijo el líder de la Colombia Humana.

El comentario de Petro no pasó desapercibido por el periodista y humorista Daniel Samper Ospina que no dudó en parodiar lo dicho por el político. “Yo soy el cambio, la verdad y la vida. Nadie viene al Cambio sino por Mí. Solo quien acepte mis enseñanzas y siga mi ejemplo, podrá entrar en el Hogar Celestial”, trinó con sarcasmo Samper Ospina.

Samper levantó todo un debate por cambiar de esa manera la frase de Petro y fue cuestionado por sus seguidores. “Pues yo lo que leo que propone Gustavo Petro es también un cambio del Congreso que es el que hace las Leyes, y ese cambio sólo lo puede producir el pueblo. Es distinto decir “Yo soy” a decir “Les propongo” Daniel reconozca su falta de objetividad”, escribió la concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal.

A lo que el periodista cuestionó: “Pero cuál falta de objetividad, si la que milita en un colectivo eres tú, no yo. El tono egocéntrico de Petro no es invento mío: mucha gente se lo señala. Yo te tengo cariño y te valoro mucho, pero no me gradúes ahora de poco objetivo por señalar su mesianismo”.

Otro en responderle a Samper Ospina fue el senador Roy Barreras, quien hace parte del Pacto Histórico. “Con cariño para Daniel Samper: “Yo soy el centro, la verdad y la vida. Nadie viene al Centro sino por mis elegidos. Solo quien acepte la esperanza y siga mi coalición, podrá entrar al reino de los cielos que no serán azules sino verdes” Un abrazo desde la centroizquierda”.

A lo que el periodista le preguntó: “¿Pero usted no era de centro hace apenas unos meses?”. Barreras aceptó y dijo: “Así es Daniel. Sigo siéndolo. De centro-izquierda es el Pacto Histórico . Yo me sitúo en el centro. Gustavo en la izquierda”. Finalmente, el periodista remató diciendo: “Y hace unos años uribista también, y eso está bien, senador: hay que probar un poquito de todo”.

En las intenciones de voto de las 1.945 personas encuestadas por el Celag, Gustavo Petro lidera, como se ha visto en otras encuestas. Esta vez dobla a Fajardo y cuadriplica a Juan Manuel Galán quien llega con un 7,3 %, luego sigue Humberto de la Calle con el 6,2 %. Todos estos, a excepción de Petro, hacen parte de la Coalición de la Esperanza que llegará con un candidato único a las urnas en mayo de 2022.

German Vargas Lleras, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Tomás Uribe siguen en la lista. Sin embargo, el voto en blanco, con el 9.9 % supera a todos los candidatos después de Sergio Fajardo. En total, el abstencionismo en la encuesta más el voto en blanco, llegan a un 19,5 %.

Sin embargo, con respecto a la imagen que tienen los encuestados frente a algunos dirigentes, el 51,8 % ve negativamente a Gustavo Petro, mientras que su imagen positiva es del 40,2 %. En Fajardo la imagen negativa es del 50,6 % y la positiva del 33,7 %, Marta Lucía Ramírez tiene una imagen negativa del 66,3%, Álvaro Uribe una del 75,9 %, pero el presidente Iván Duque fue el que peor salió librado con una imagen negativa del 77,5 % y una positiva de solo el 17,6 %.

