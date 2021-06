Fútbol, protestas y covid: estos son los memes que dejó el partido Colombia vs. Perú

Mañana la selección de Colombia visitará a la selección de Perú en la séptima fecha de las Eliminatorias a Catar 2022. - Federación Peruana de Fútbol.

Las risas antes y durante el partido entre Colombia y Perú no hicieron falta este jueves 3 de junio. Como es costumbre, en las redes sociales circularon decenas de memes y chistes acerca de la forma en la que jugaron los titulares de ambos equipos en el encuentro que terminó con la victoria 3 a 0 de los cafeteros.

Incluso, los usuarios de internet aprovecharon la oportunidad para hacer bromas relacionando el partido con la coyuntura que atraviesa Colombia por cuenta del paro nacional y el covid-19. Así mismo, entre los memes salieron a relucir los nombres de varios políticos colombianos que despiertan tanto el amor como el odio entre la ciudadanía.

<b>Colombia se impusó ante Perú por tres goles</b>

La selección Colombia le dio una alegría al país en la noche de este jueves 3 de junio al ganarle al equipo de Perú. David Ospina, Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo, Juan Cuadrado, Gustavo Cuellar, Mateus Uribe, Luis Díaz, Luis Muriel y Duván Zapata fueron los titulares de ‘La Tricolor’ en este encuentro en el que dejaron el marcador 3 a 0.

El primer gol lo marcó Yerry Mina al minuto 38 del primer tiempo. El defensor central de Colombia se impuso en el aire, luego de un espléndido pasegol de Duván Zapata, tras un tiro libre cobrado por Cuadrado.

Luego, llegó el segundo tiempo del partido y en esta parte el combinado tricolor logró anotar otros dos goles. Uno de ellos fue en el minuto 48, cuando la selección colombiana aprovechó la fragilidad defensiva de Perú, que tenía un hombre menos en cancha, y atacó el arco de su contrincante. Mateus Uribe se ratificó como el volante llegador del equipo colombiano y marcó el gol de cabeza (su cuarto en la selección) luego de un fenomenal centro al área de Stefan Medina.

Menos de diez minutos después (en el 54′'), le llegó la recompensa a Luis Díaz por su buen trasegar en el partido. Gracias a una sociedad con Muriel, sacó un derechazo al palo de la mano derecha de Gallese, quien tuvo que sacar el balón del fondo de la red.

Así fue como la selección Colombia, dirigida por el técnico Reinaldo Rueda, logró avanzar en su camino para asegurarse un cupo en el Mundial de Catar 2022. Con siete puntos en la tabla de posiciones, Colombia se ubica sexta en la tabla de posiciones, los mismos que Uruguay y Paraguay, que la superan solo por diferencia de gol.

El próximo encuentro deportivo al que asistirá ‘La Tricolor’ será este martes 8 de junio en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde se enfrentará a Argentina.

Hay que mencionar que tanto las autoridades en fútbol de Sudamérica, como los gobernantes colombianos, esperan que el encuentro sí se pueda desarrollar normalmente. La preocupación está fundamentada en que, debido a que en Colombia sigue vigente el paro, un sector de la población está en desacuerdo con que se jueguen partidos en el país con esta coyuntura.

De hecho, este mismo jueves se convocó a una ‘Gran concentración de la resistencia’, programada para realizarse a las afueras del estadio Metropolitano a las 3:00 p. m. justo el día del encuentro deportivo. Los organizadores de la protesta indicaron que el lema de la convocatoria es “si no hay paz, no hay fútbol”, para hacer entender a las autoridades que no se pueden programar este tipo de eventos mientras el paro nacional sigue vigente y los casos de contagios de covid están por las nubes.

