Seis meses después del paso del huracán Iota, 800 familias siguen viviendo en carpas en Providencia

Un hombre observa las casas destruidas y los escombros que dejó el paso del huracán Iota, en la isla de Providencia, Archipiélago de San Andrés (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

En el mes de noviembre del año 2020, el huracán Iota, que llegó a ser de máxima categoría, afectó a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras su paso por el Caribe. Las islas quedaron gravemente destruidas tras el paso de este fenómeno natural y la gran mayoría de los raizales quedaron a la deriva con sus viviendas y objetos personales en ruinas. Entonces el presidente Iván Duque anunció que la reconstrucción de del archipiélago tomaría 100 días.

Han pasado seis meses, lo que significa un aproximado de 180 días, y en las últimas horas se conoció que la reconstrucción no está tan avanzada como debería. Congresistas y autoridades del archipiélago revelaron ante el Congreso de la República que los avances en la construcción y entrega de nuevas viviendas a los sanandresanos presenta significativos retrasos, pero su preocupación aumenta debido a que la temporada de huracanes se aproxima.

Jorge Méndez, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, reveló que alrededor de unas 800 familias de raizales siguen viviendo, seis meses después de la tragedia, en carpas. Esto genera intranquilidad entre los habitantes, puesto que en la tarde del miércoles 2 de junio empezó la temporada de lluvias con un fuerte aguacero.

“Hoy hay más de 800 familias durmiendo en carpas desde hace más de seis meses y medio, y lo peor es que no tenemos claro, ni ellos ni nosotros, cuándo van a tener la oportunidad de dormir bajo un techo propio, pero a la fecha de hoy no tenemos claro cuál será el cronograma de entrega de viviendas”, mencionó el político.

El congresista añadió que, a la fecha, no se tiene conocimiento sobre el cronograma de entrega de viviendas que planteó el Gobierno nacional cuando se empezaron a construir nuevas viviendas en las islas. Cabe recordar que el objetivo del ‘Plan 100′ era intervenir 1.266 viviendas, especialmente en Providencia, entre las que se tenían planeado 865 remodelaciones y la construcción de 430 nuevas, 130 que deberán estar concluidas antes del 10 de abril, y otras 300 que quedarán en proceso de construcción.

“Nosotros como pueblo de las islas no aceptamos más promesas incumplidas. Quiero pedir que se oficie al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que de las explicaciones por qué Fontur no ha empezado las labores en las posadas nativas en el municipio de Providencia y Santa Catalina, pedirle a Findeter las razones por qué a hoy no se tiene el cronograma de entrega de viviendas nuevas para el pueblo providenciano”, reclamó Méndez.

De la misma manera, el representante a la Cámara pidió al Ministerio de Transporte durante el debate de control político que realice prontamente el arreglo de 100 puntos afectados en la vía circunvalar con el paso del huracán.

Como respuesta al congresista, la directora de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Sandra Gómez señaló que se construirán 840 nuevas casas, de acuerdo a un contrato que va hasta marzo de 2022. “Vamos a tener terminadas en junio 72 viviendas, en julio vamos a tener 70, en agosto vamos a tener 90, en septiembre vamos a tener 140, en octubre vamos a tener 150, en noviembre vamos a tener 170 y en diciembre 141. A pesar que tenemos un contrato que va hasta marzo, nosotros nos hemos puesto una meta de poder terminar esto mucho más rápido”, explicó Gómez.

Cabe resaltar que en el mes de marzo, el presidente Iván Duque se refirió al plan de reconstrucción de Providencia y señaló que estaría lista en 2022. “Estamos implementando el plan 100 que permita acelerar toda la reconstrucción de infraestructura para que en este año tengamos la gran mayoría de retos de infraestructura resueltos y una pequeña parte en el primer trimestre del 2022″, anunció el Presidente.

Por otro lado, el contralmirante de la Armada, Hernando Enrique Mattos Dager, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia advirtió que todavía se necesitan elementos que apoyen a las islas en caso de una nueva emergencia en la temporada de huracanes que se aproxima. “Para poder atender futuras emergencias se necesita contar con la capacidad de un buque logístico que permita efectuar los transportes en forma oportuna y suficiente para llegar a las islas o cualquier país amigo del Caribe colombiano”, señaló.

Sin embargo, reveló lo que se está haciendo actualmente para tomar medidas ante las fuertes lluvias que ya empezaron, “estamos apoyando una de las situaciones más importantes que tenemos que tener lista a corto plazo, estamos ayudando a tener zonas seguras para tener emergencias que se presenten a futuro, donde la comunidad tenga refugio y salvaguardar la vida en caso de un futuro incidente”.

