Iván Duque fue recibido entre aplausos en Ciudad Jardín durante su visita a Cali

Este viernes 28 de mayo se vivió una de las jornadas más violentas en Cali, en el marco de las protestas sociales que ya cumplen un mes de haberse iniciado en Colombia. Al menos cinco personas fueron asesinadas, entre ellos dos manifestantes que recibieron disparos por parte de un agente del CTI que también murió tras ser linchado por un grupo de personas.

La difícil situación provocó que el presidente Iván Duque viajara a la capital del Valle para participar con las autoridades locales y la fuerza pública en un consejo de seguridad que concluyó con medidas importantes para las próximas horas.

“Vamos a actuar en defensa de todos los derechos y con la capacidad que nos da la Constitución y la ley. Por lo tanto, quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y el departamento del Valle”, subrayó el mandatario en declaración a los colombianos.

Luego de estas declaraciones, el mandatario visitó el sector de Ciudad Jardín al sur de la ciudad, donde fue recibido entre aplausos por la comunidad. “Gracias presidente”, le gritaban a Duque mientras estrechaba la mano de varios ciudadanos y les informaba sobre la militarización.

Pero la visita de Duque a ese sector también causó polémica pues no es allí donde están los jóvenes manifestantes que están exigiendo una respuesta del Gobierno nacional para las problemáticas sociales. De hecho, es en Ciudad Jardín donde se ha denunciado la presencia de civiles armados que han disparado contra los manifestantes.

Hace apenas unos días, un ciudadano que era parte de una movilización en la que pedían que se acabaran los bloqueos en la Universidad del Valle, a unos cuantos metros del sector, se viralizó en redes sociales porque al confrontar a un joven le dijo: “aquí hay 25.000 armas, en la comuna, y nosotros no las usamos para defendernos, pero si nos toca...”, justo después de afirmar que eran “gente de paz”.

Infobae Colombia pudo confirmar que el hombre en cuestión es Carlos Andrés Betancourt, edil de la comuna 22 de Cali por el partido Centro Democrático y fue presidente de la Junta Administradora Local (JAL) de dicha zona hasta el 9 de febrero de 2021.

“No sabemos qué le pasó, pero él sí está muy preocupado”, expresó uno de los miembros de la JAL a este medio. Además, esta persona explicó que el video grabado el lunes 3 de mayo a dos cuadras de la calle 100, es parte del momento en que las personas salieron armadas y en camionetas para intimidar a los manifestantes.

En Ciudad Jardín también fue donde sucedió el enfrentamiento entre habitantes de ese sector y la minga indígena. Giovanni Yule, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que ellos no llegaron de manera violenta y que, por el contrario, cuando se desplazaban tranquilamente, fueron atacados con armas de fuego. Además, Yule denunció que los ciudadanos armados habían sido escoltados por policías del sector.

La parte de la historia de la minga afirma que, “una turba de gente escoltada por la policía” había disparado en contra de la comunidad, lo que dejó como consecuencia a diez personas heridas, de las cuales una está grave, y una respuesta física de la minga que solo buscaba defenderse del ataque de las personas armadas.

“El día de hoy hemos sufrido un cruel ataque cuando íbamos pasando unas autoridades y una guardia por la vía de Cañasgordas (...) En consecuencia, le estamos diciendo al señor presidente de la República que no sea cínico y no le mienta al país, quienes nos dispararon a nosotros fue esa turba escoltada por la Policía, no fuimos nosotros quienes atacaron ni somos nosotros quienes estamos aquí de alguna manera poniendo el desorden”, contó Yule.

