Ministro de Justicia dice que en Colombia no se va a judicializar a manifestantes pacíficos

Desde este viernes el Comité Nacional del Paro y el Gobierno están reunidos, con una pausa en la madrugada, retomaron este sábado conversaciones para seguir negociando los puntos claves que pone sobre la mesa el CNP. En esa reunión se discutieron puntos como las garantías que tienen las personas en las calles para ejercer el derecho a la protesta.

Por un lado, el Comité pide que no se judicialicen a las personas que están en las protestas, tema en el que varios profesionales del derecho discutieron en la W: para Mario Iguarán, quien fue fiscal de 2005 a 2008; Eduardo Montealegre que también ocupó ese cargo de 2012 a 2016 y Camilo Burbano, esta opción se puede dar mediante un principio de oportunidad, pero, por otro lado, el abogado Francisco Bernate dijo que debe tramitarse una amnistía en el Congreso.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que no hay de qué preocuparse. “Los que no han cometido ningún delito no tienen nada que temer. En Colombia las marchas pacíficas son bienvenidas”, expresó en la emisora, pero sí advirtió que los casos de abuso sexual, sea contra un civiles o miembros de la Fuerza Pública no se van a tolerar aunque dijo que no tiene ni un solo reporte hasta el momento de una denuncia penal por violencia o abuso sexual.

Recordó en W Radio que el presidente Iván Duque les dio la instrucción de tratar de llegar a acuerdos con las personas que lideran los bloqueos para levantarlos. Agregó que no se ha impedido la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “solamente que cuando se quiere mostrar una inconformidad se debe tener en cuenta que aquí no hay impunidad”. Finalmente dijo que están buscando salidas al “caos” como a la imposibilidad de varios camiones que no han podido entrar a algunos municipios del Valle del Cauca como Cali.

Por otro lado, en la segunda reunión consecutiva entre los integrantes del Comité del Paro y los representantes del gobierno Nacional para levantar el paro nacional contra el presidente Iván Duque, las partes señalaron que se avanzó en la elaboración de un documento con el que se busca por un lado garantizar la protestas pacíficas en el país, pero a su vez impedir los bloqueos que en algunos casos también está poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos, como por ejemplo la de los pacientes de covid-19 que requieren oxígeno.

Tras el encuentro de las partes, que duró 14 horas en el centro de convenciones de Compensar en Bogotá, se informó que una vez se concluya el texto del acuerdo, en el Comité del Paro iniciarán la negociación del pliego de emergencia que le habían enviado hace casi un año al presidente Duque.

“Estamos avanzando en la construcción de un documento que garantice el ejercicio de la protesta social pacífica en esta coyuntura. Por supuesto esperamos a que este proceso avance lo más rápido posible, para empezar en forma la negociación del pliego de emergencia que radicamos hace 11 meses”, informó sobre la reunión el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés. Precisamente los integrantes del comité del paro han tenido como inamovible la desmilitarización de las ciudades en las que se están llevando a cabo las protestas. Por parte del gobierno Nacional se sigue insistiendo en el desbloqueo de las vías, los cuales han provocado el desabastecimiento en algunas poblaciones del país.

SIGA LEYENDO