El Bukele colombiano se fue contra Petro por decir que la Policía “raquetea” a los jóvenes: “en Bucaramanga lo vamos a seguir haciendo”

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, enviara un duro mensaje al país por las acciones que están adelantando las autoridades contra la población juvenil, asegurando que la Policía “raquetea” a los jóvenes sin mayores motivos, desde diferentes sectores políticos han criticado las palabras del primer mandatario.

Petro aseguró que las populares requisas adelantadas por las autoridades se estarían haciendo con fines políticos y no de seguridad. “Esto no le va a gustar a la mayoría de la población, pero hay que decirlo, la Policía debe dejar de raquetear a los jóvenes. Esto se ha vuelto político, ¿no? Se nos ha vuelto muy político, pero la Corte Constitucional ordenó o prohibió ese tipo de acción”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Ante las declaraciones, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se extendió en críticas contra el mandatario nacional, asegurando que sus palabras afectan la institucionalidad de la Policía y resta mérito al trabajo de las autoridades para contrarrestar la inseguridad y el tráfico de estupefacientes.

“Es lamentable que mientras en los territorios luchamos para devolverles los parques a las familias, el Presidente continúa con un discurso de permisividad, además de quitarle autoridad a la Policía”, señaló el también conocido como Bukele colombiano.

El alcalde Jaime Andrés Beltrán aseguró que el presidente le resta autoridad a la Policía - crédito red social X

De hecho, el mandatario local dio sus argumentos al porqué deberían continuar las requisas en los sectores populares del país para evitar una propagación de los delitos y la ilegalidad en parques y zonas comunes. “Hay muchos ejemplos de cómo los expendedores instrumentalizan menores y jóvenes para distribuir la droga: estas declaraciones empoderan a los criminales”.

Finalmente, el Bukele colombiano desafió al presidente, asegurando que su misión es proteger a los bumangueses de los expendedores de drogas y delincuentes, pues la ciudad es una de las capitales más afectadas por los delitos de alto impacto, el transporte ilegal y el comercio de estupefacientes.

“La Corte Constitucional nos obliga a los mandatarios a proteger a los niños y niñas del consumo en parques, y en Bucaramanga lo vamos a seguir haciendo”, concluyó Beltrán.

Lo que dijo Gustavo Petro de la Policía

El presidente Gustavo Petro realizó un llamado a la Policía Nacional para detener las prácticas indebidas de requisa hacia la juventud, durante un encuentro celebrado en Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país. El mandatario enfatizó en la necesidad de fomentar una relación de amistad entre la Policía y los jóvenes para avanzar hacia una convivencia pacífica y regenerar la confianza en la institución.

El alto mandatario aseguró que "raquetear" a los jóvenes es ilegal - crédito Presidencia

Este mensaje se entregó en presencia del general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, y miembros del gabinete ministerial.

“Cuando la actividad principal de la Policía local es raquetear los jóvenes que pasan por el lugar y algunos llevarlos al CAI, se va creando una enemistad; primero, porque lo que le encuentren en el bolsillo, cualquiera cosa que sea, no es delito. Segundo, porque en general no encuentran nada, pero sí se establece un poder que no es ciudadano, ni es democrático”, dijo el presidente de la República.

El presidente Petro subrayó que el objetivo de su petición es cambiar la percepción de hostilidad que se ha generado entre la fuerza pública y los jóvenes debido a las acciones de algunos oficiales. Destacó que estas acciones no solo son contraproducentes para la imagen de la Policía, sino que además contravienen directrices de la Corte Constitucional.

“La Policía tiene que aprender a ser compañero de la joven y del joven. Está es al servicio de esa persona, cualquiera que sean sus circunstancias, porque cada persona vive sus propios problemas, pero esa amistad Policía-joven en el barrio popular nos puede ayudar a construir la paz y la convivencia ciudadana en la ciudad”

Según el presidente, construir relaciones positivas entre los oficiales y la juventud en barrios populares es fundamental para el desarrollo de una sociedad pacífica. Argumentó que la correcta función de la Policía no debería concentrarse en acciones punitivas sin base legal, sino en fomentar un ambiente de seguridad y confianza mutua.