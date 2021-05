Jean Palau, el actor de ‘La Reina del Flow 2’ que cree en las segundas oportunidades

Tomada de Instagram @juanpalau

Juan Palau, actor y cantante confesó en entrevista con el programa La Red, en qué momentos de su vida ha sentido que vuelve a vivir después de dramáticos momentos que en su vida. Comenzó con su grupo de reggaetón ‘Revolver’ cantando en colegios y festivales, recorriendo varias ciudades del país demostrando su talento.

Después de tanto viajar por el país, Palau tendría una presentación en Bogotá, dónde la vida le tendría una sorpresa preparada.

“Llegué a recoger a un compañero a su casa, no había portería sino que cada quién entraba con su llave, yo me parqueo a esperarlo, lo llamo ‘parce estoy aquí abajo’ me dice voy, me bajo del carro y hay un tipo en la entrada que me dice si estoy esperando a Juan Fer a lo que le digo que si y me dice que él me está esperando arriba”, relatando la historia para el programa La Red.

El artista, a quién vemos todas las noches interpretando a un talentoso cantante y compositor de reggaetón de 23 años, que por cuenta de su carácter explosivo terina preso en la cárcel de Medellín, compartiendo celda con Charly Flow, que para él representa un modelo a seguir, de quien tiene mucho por aprender.

Tomada de Instagram @juanpalau

“Cuando voy llegando al apartamento, el tipo viene detrás de mí, cuando vuelvo la mirada me tapan la boca y me ponen un revolver en la cabeza, me meten al apartamento y veo a Juan Fer amarrado en la cama, su hermana mayor, su hermanita menor y su mamá en una esquina llorando en una esquina atacadas y yo quedo pálido”, señaló el artista víctima de secuestro express al programa La Red.

Después de horas en donde según el artista, los secuestradores todo el tiempo los apuntaban con un revolver, amenazarlos e insultarlos, reciben una llamada de quién aparentemente sería el jefe, preguntándole que debía hacer con los retenidos.

“En ese minuto que pasó en esa llamada, a mí se me vino el mundo al suelo, se me pasó mi vida, mis sueños, mis ganas de vivir, mis ganas de cantar, mis ganas de actuar, todo lo que quería se me pasó por la mente en un segundo”, fueron las experiencias que vivió el actor durante el tiempo que estuvo retenido y corriendo su vida peligro.

Después de haber vivido este momento tan trágico para su vida, el artista entró a estudiar artes escénicas en Bogotá y junto a sus amigos de la academia, montaron una compañía de teatro llamada ‘Teatro al Camino’, realizando diferentes obras de teatro y viajando a países como Chile y México, alternando con su nuevo proyecto musical como solista.

“Empieza un proceso muy interesante muy lindo, mi primera canción se llama Pa’ La Playa, después viene ‘Muévete’, una canción en la cual quise hablar de los sueños, que vale la pena moverse y luchar todos los días por lo que tú amas”, mencionando sus trabajos musicales al programa La Red.

Finalmente, el artista señala lo contento que se siente de hacer parte de ‘La Reina del Flow 2’, proyecto que llega a su vida durante una entrevista, donde le ofrecen hacer el castin para “Drama Key”, la escena tiene lugar en la cárcel, preparando una canción de su autoría, recibiendo la noticia a las dos semanas que se quedaría con el papel.

SEGUIR LEYENDO