Nueva polémica de Margarita Rosa de Francisco: llamó irresponsables a los que tienen hijos

Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana.

En los últimos días, Margarita Rosa de Francisco ha sido amada y odiada a la vez en las redes sociales. La artista colombiana ha dejado en claro que no tiene pelos en la lengua, por lo que casi que a diario comparte sus puntos de vista y comenta todo tipo de temas en su cuenta de Twitter. El problema es que fácilmente genera una que otra polémica con sus palabras y los usuarios de internet no se han quedado callados ante las mismas.

Esto sucedió con una reciente publicación que pasó de ser una apreciación de la actriz a causar molestia y rechazo para algunas personas. De forma abierta, Margarita Rosa expresó que para ella “tener hijos siempre será un acto irresponsable”. Seguido de esto, escribió que lo “que sea pensado como algo “natural” lo hace más irresponsable aún”.

Aunque no refirió un contexto específico del por qué dijo esto, a los usuarios de Twitter no les importó sino que reaccionaron de forma agresiva. Según las críticas que varias personas le dejaron, a la actriz le faltó tener respeto por las personas que sí han decidido ser padres y que han luchado durante toda su vida por darles un buen futuro.

“Es claro que usted nunca conocerá que es el respeto por el otro. Si usted no quiso conocer el amor verdadero, es su problema, pero no señale a los que si tomaron ese camino. Hay que aprender a respetar”; “Yo tengo un irresponsable de 9 años, deseado y buscado. Todos los días pienso: pucha a qué mundo traje a mi hijo... Pero luego pienso, tremendo ser humano que traje a esta vida. Así que mi vida se convirtió en una responsabilidad amorosa de esa irresponsabilidad amorosa”; “Si tuvieras completamente la razón y la primer pareja hubiera pensado lo mismo, no existiríamos. Es algo natural y animal, viene del principio de preservación de la especie”, son algunos de los comentarios más destacados entre los mismos usuarios de Twitter.

Fue tanta la polémica que Margarita Rosa de Francisco volvió a aparecer con otro mensaje con el que pretendió hacer una aclaración. “Oigan: que un acto sea irresponsable no lo hace menos amoroso. Es más, el amor es de una irresponsabilidad sublime”, escribió la actriz recordada por su papel de Gaviota en ‘Café con aroma de mujer’.

Uno de los usuarios le refirió que “la peinaron un poquito”, es decir, que la criticaron bastante. Ella le contestó que efectivamente la peinaron, además de que hasta “le echaron laca y quedó linda”. Al final, la colombiana dejó pasar el amargo rato en la red social y continúo publicando comentarios sobre otros temas como lo hace todos los días.

Y es que Margarita Rosa recién salió de otra controversia. Después de compartir un video del canal de YouTube del periodista y politólogo Ariel Ávila, que fue realizado también con el apoyo del periodista Julián Martínez y la Fundación Paz y Reconciliación, sobre un recuento de algunos escándalos políticos de María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafaurie, la actriz los calificó de ‘tremendas joyitas’ y añadió que espera que personas como estas no lleguen de nuevo a posiciones de poder.

Esto generó un cruce de mensajes cargados de críticas entre Margarita Rosa y la propia María Fernanda Cabal, quien la llamó “difamadora”. " Feo tu nuevo papel de difamadora. Lástima que tu brillante carrera terminara del lado de quienes promueven la ideología de la muerte”, le escribió la senadora.

