“Lo hemos vivido los dos juntos”: Kathy Sáenz y Sebastián Martínez hablaron sobre el miedo a envejecer

Abril 18 2015. Bogotá. Los Premios TVy Novelas en su edición número 24, entregó los premios a los mejores de la televisión colombiana en 28 categorías, en un evento lleno de moda, glamour y color. La pareja de actores Sebastián Martínez y Kathy Sáenz. (Colprensa - Juan Páez).

En los últimos años, los prototipos de belleza y estereotipos que se han creado sobre cómo debería ser una mujer y un hombre se mantienen como unos de los temas más difíciles y cuestionados a nivel social. De hecho, con el uso de las redes sociales, las creencias de lo que supuestamente es ideal o no y el constante paso del tiempo ha surgido un miedo en común por la vejez.

Este es quizá uno de los aspectos con los que más han tenido que lidiar dos de los actores más reconocidos y queridos de la televisión colombiana. Se trata de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez, recordados por la novela ‘Juegos Prohibidos, emitida entre 2005 y 2006 por el Canal RCN y quienes han llamado la atención por los once años de diferencia que se llevan.

Fue en la grabación de esta producción que un fuerte amor nació entre ellos a pesar de varios obstáculos. Primero estaba su edad; Kathy estaba casada, tenía una hija y esperaba otro bebé; además, su relación provocó un escándalo en la farándula nacional. Para ellos, nada de esto fue impedimento y decidieron unir sus vidas hace 15 años. Hoy en día, Kathy con 49 años y Sebastián con 38, continúan siendo una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y su amor sigue vigente.

“Como ustedes saben, nosotros hacemos todo juntos. Tenemos una relación desde hace 15 años y todo es como muy unido. Y este tema lo vamos a hacer juntos porque nos ataña a los dos. Ha sido un tema que lo hemos trabajado junto y que hemos vivido desde hace varios años juntos en pareja. Por eso queremos compartirlo con ustedes”, señaló Kathy al inicio del video.

Por su parte, Sebastián dijo abiertamente a sus seguidores que lo que más le ha cautivado de su esposa es la forma en la que ella se ha preocupado por su interior más que por la belleza exterior. Mencionó que llegar a la vejez va más allá de los achaques y las canas, y para ellos es un periodo al que hay que llegar con el alma joven, el espíritu brillante y siendo un buen humano.

“Es más, yo no me acuerdo de ella físicamente como era a como es hoy en día, porque eso nunca fue el motor principal que me enamoró de ella, sino que siempre ha sido una mujer auténtica, segura de lo que Dios le dio, de sus fortalezas”, agregó el actor de ‘Pa’ Quererte’.

Incluso, precisó que uno de los errores más comunes de las relaciones de pareja en la actualidad es que las personas buscan en el otro una belleza física que después de un tiempo desaparece. “A uno le gusta un tiempo pero luego se va, eso del tema físico se desvanece”, añadió.

Así las cosas, Kathy Sáenz refirió que algunos de los secretos para tener una vida feliz y plena que ella misma practica y que la han ayudado a tener una buena relación de pareja son el crecimiento espiritual, cuidar de su cuerpo con buenos hábitos alimenticios, de sueño, de actividad física y enriquecimiento del interior. También, el no criticar a los demás, no agredirse y mantenerse alejada de las redes sociales y comentarios que puedan perturbarla.

Por último, Sebastián Martínez habló de la importancia de cuidarse con el uso de productos completamente naturales, que a propósito están promocionando con la marca ‘By Kathy Sáenz’. Esto, principalmente porque, tal y como precisó, algunos componentes de los productos que se consiguen en cualquier almacén pueden atentar contra la salud.

