En riesgo producción de bocadillo veleño, por falta de azúcar proveniente del Valle del Cauca

Paola Pineda, presidenta de la junta directiva de la Federación de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño, afiimó que en que en los últimos 15 días han trabajado con azúcar que tenían de reserva, pero de no llegar el producto este viernes se verán en la obligación de suspenderán la producción de uno de los dulces más representativos del país.

Tras la fuerte crisis de orden público que se vive en la capital vallecaucana como en otras zonas del departamento, los bloqueos a lo largo de las carreteras del país, han hecho que el ingenio azucarero del país mantenga represada toda la producción, el cual es el mayor proveedor del país.

Pineda indicó que uno de los principales ingredientes del bacadillo, es el azúcar, pues es un dulce 100% artesanal y libre de conservantes. “El bocadillo se elabora solo con dos ingredientes, guayaba y azúcar, y si no llega el azúcar pues no se puede hacer bocadillo. No tenemos ya existencia de este producto y de no tener de hoy al lunes, saldremos a vacaciones obligatorias, nos toca parar la producción”, aseguró la presidente de la federación.

Detalló que en el momento se podría decir que ya no tienen azúcar, pues indicó que ya hay cerca de 20 o 30 plantas quietas, “de las 89 que hay en la región, las que están trabajando ya están agotando los últimos insumos”, explicó Pineda.

De igual manera, destacó que no solo por la falta de azúcar se ve afectada la producción de bocadillo, sino también compra y venta de guayaba, “es una crisis para todo porque si no se puede hacer bocadillo, no se puede pedir más guayaba, no se puede tener a los operarios pues en las plantas quietos sin hacer nada”.

De acuerdo con la representante del gremio, esto afecta a casi 1500 empleados directos en los municipios de Barbosa, Guavatá, Puente Nacional y Vélez en el departamento de Santander, al igual que en Moniquirá, departamento de Boyacá, pues semanalmente las fábricas de bocadillo compran entre 800 y 1.000 toneladas de azúcar del Valle del Cauca para producir 1.000 toneladas de bocadillo.

Billones de pesos se han perdido en Colombia a causa del paro nacional, aseguran gremios y Gobierno

Además de las perdidas humanas, las cuales son invaluables, gremios dieron a conocer las afectaciones económicas de han afectado al comercio en el país. De acuerdo con Fenalco durante los días del paro nacional y por efecto de los actos de vandalismo durante las manifestaciones en diferentes ciudades del país se registraron pérdidas, entre el 28 y el 10 de mayo por más de $880.000 millones en el comercio nacional que se le suma a toda las perdidas que se tuvo en el 2020 y principios del 2021 por las restricciones para hacerle frente al covid en el pais.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró a El País de Cali que las restricciones que se venían imponiendo a la movilidad, por la emergencia sanitaria, y ahora las consecuencias del paro nacional, ponen en duda el ritmo de mejoría del país que muchos sectores pensaban que en el 2021 se podría recuperar una parte de las perdidas que dejó el año pasado.

“El desabastecimiento de las cadenas de producción por el paro impactará en el desempeño de la industria, la construcción y el comercio. Debemos acelerar la recuperación de la actividad porque quienes se ven perjudicados son los hogares de ingresos más bajos. El año pasado el 20% más pobre de la población tuvo una caída del 45% de los ingresos”, dijo el analista.

Fedegán anunció que para el sectores ganadero, una semana de paro dejó pérdidas por $121.335 millones. Solo en Putumayo, Cauca y Nariño, los bloqueos de vías no permiten la recolección de 820.000 litros de leche al día ni mover 6.400 novillos en una semana. En el Valle se dejaron de vender 320.000 litros de leche al día y 2.900 cabezas de ganado en la semana.

