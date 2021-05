Balance de TransMilenio: más de 500 mil personas afectadas y millonarias pérdidas por el vandalismo

Foto: Archivo Colprensa

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, ha sido, nuevamente, uno de los más afectados producto de los actos vandálicos surgidos del paro nacional. Estaciones destruidas y buses troncales y zonales de la empresa atacados han sido algunas de las constantes durante las marchas que este lunes completan 12 días en el país. Ante esta situación, algunos de los articulados han debido cesar sus operaciones, afectando así a miles de usuarios que se transportan en ellos para llegar, por ejemplo, a sus puntos de trabajo.

Felipe Ramírez, Gerente de TransMilenio, habló con el diario El Tiempo sobre el estado actual del sistema, y explicó que actualmente operan, aproximadamente, con un 40% de la infraestructura total, lo que se traduce en más usuarios perjudicados: “En esta época de pandemia, podemos estar moviendo 1,2 millones de personas en el troncal y otro millón en el zonal. Creemos que cerca de 500.000 personas pueden estarse viendo afectadas por el vandalismo.”

Sin embargo, otro punto que genera preocupación es que la mayoría de las estaciones afectadas se encuentran en el sur de la capital, donde habita una buena porción de los estratos 1, 2 y 3, quienes dependen del transporte público para llegar al trabajo, estudiar o hacer algún tipo de diligencia, entre otros:

“Lo más grave es que los hechos vandálicos sucedieron en el sur y suroccidente de la ciudad, donde están las personas que más lo necesitan. Las personas en Soacha en este momento tienen que estrar caminando entre dos y cuatro horas para poder llegar a su destino”, aseveró Ramírez.

Algunos días atrás, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que mostraba todas las estaciones de TransMilenio afectadas durante los primeros días del paro nacional, y dijo: “Esto lo tendremos que pagar todos los bogotanos. El vandalismo no es protesta, estos daños fueron ocasionados por vándalos en medio de las manifestaciones. El sistema TransMilenio es de todos. Dañar el patrimonio, no contribuye con ninguna protesta”.

Respecto a las afectaciones en la estaciones y demás bienes físicos del sistema, Ramírez manifestó que las pérdidas son millonarias y que, en efecto, la población es quien deberá encargarse de una parte de esos valores: “Hay un costo asociado a la infraestructura, digamos que está rondando los 10 mil millones de pesos. Por supuesto estos costos, además de haber aseguradoras y demás, algunas cosas sí se deben pagar de nuestros impuestos”.

Finalmente, el gerente expresó que varios de los empleados del sistema también se han visto agredidos en medio de las protestas, y se encuentran “afectados, porque da miedo en una situación de esas. Son héroes dándolo todo por servir a los bogotanos y llevarlos a sus casas. Hemos tenido cerca de 72 agresiones físicas a personal en vía. Ninguna ha trascendido a mayores, pero no hay que minimizarlo. Esto no puede pasar”, concluyó.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTE 10 DE MAYO:

En horas de la mañana, TransMilenio reportó el cierre del Portal Américas por manifestaciones ajenas a la operación, por lo que los buses hacen retorno en Banderas. Además, también se presentan bloqueos intermitentes en las estaciones de Campiña, Portal Suba y 21 Ángeles; en la Calle 80 hay retrasos en servicios duales.

Este lunes el sistema no operará en 52 estaciones en Américas, NQS, Calle 80, Soacha y Caracas Sur, entre otras, las cuales no pueden brincar las condiciones de seguridad para los usuarios; seis de estas operarán pero de manera parcial. También se indicó que seis buses rojos no saldrán a operar por daños, mientras que de los azules no circularán 53.

Estas son las afectaciones en el sistema para se programe:

Reporte estaciones afectadas en TransMilenio. 10 de mayo de2021. Foto: Twitter @TransMilenio.

